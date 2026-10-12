'오염피해' 익산 장점마을, 천연기념물 원앙 60여 마리 포착

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 12일 장점마을서 원앙 60여 마리를 확인했다.
- 과거 오염 피해지였던 장점마을의 생태가 회복 중이다.
- 익산시는 복원지 관리를 지속해 치유공간으로 키우겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
수리부엉이·삵·수달 이어 원앙 확인…환경교육·생태체험 공간 활용 확대
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 과거 환경오염 피해를 겪었던 전북 익산시 장점마을에 천연기념물 원앙 무리가 나타나 생태환경 회복에 대한 기대를 높이고 있다.
익산시는 함라면 도시생태축 복원사업이 완료된 장점지 일원에서 천연기념물 제327호인 원앙 60여 마리가 무리를 지어 관찰됐다고 12일 밝혔다.
장점마을은 과거 비료공장 가동으로 환경오염 피해를 겪은 지역으로, 익산시는 도시생태축 복원사업을 통해 훼손된 생태환경을 개선하고 야생생물이 서식할 수 있는 공간을 조성해 왔다.
이 일대에서는 앞서 수리부엉이와 삵, 수달 등 멸종위기 야생생물의 서식이 확인됐다. 이번에 원앙 무리까지 관찰되면서 복원된 생태공간이 다양한 야생생물의 서식처로 자리 잡아가고 있다는 점에서 의미를 더하고 있다.
원앙을 발견한 지역생태연구가 유칠선 박사는 "원앙은 하천과 습지, 연못 등 물과 주변 수변환경을 이용하는 대표적인 야생조류"라며 "장점마을에서 다수의 원앙이 관찰됐다는 것은 복원된 생태공간이 야생생물의 서식과 활동에 이용되고 있음을 보여준다"고 설명했다.
조남희 익산시 환경정책과장은 "원앙 무리의 출현은 환경오염의 아픔을 겪었던 장점마을의 생태환경이 되살아나고 있음을 보여주는 긍정적인 변화"라며 "복원된 자연환경을 지속적으로 관리하고 장점마을이 자연과 사람이 함께하는 생태·치유 공간으로 자리 잡도록 노력하겠다"고 말했다.
한편 익산시는 복원된 생태공간을 시민과 학생들이 자연을 배우고 체험하는 환경교육 장소로 활용하고 있다. 지역의 환경문제와 생태복원의 중요성을 알리기 위해 전문강사가 학교를 직접 방문하는 생태환경교육도 시범 운영하고 있다.
lbs0964@newspim.com