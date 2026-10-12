엘앤에프, 양극재 탄소배출량 국제표준 검증…EU 규제 대응 강화

AI 핵심 요약beta
- 엘앤에프가 7일 양극재 PCF 국제표준 검증을 마쳤다.
- EU 배터리 규제와 고객사 탄소 관리 요구에 대응했다.
- 제품별 탄소데이터 확보로 공급망 대응력을 높이겠다고 했다.
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공급망 배출량 관리체계 구축…글로벌 고객사 요구 대응
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 엘앤에프가 양극재 제품의 탄소배출량 산정 체계에 대한 국제표준 검증을 마쳤다. 유럽연합(EU)의 배터리 규제와 글로벌 고객사의 탄소배출량 관리 요구가 강화되는 가운데 제품별 탄소 데이터를 확보해 공급망 대응 역량을 높인다는 계획이다.
엘앤에프는 지난 7일 대구 본사에서 로이드인증원(LRQA)으로부터 국제표준 'ISO 14067'에 기반한 양극재 제품 탄소발자국(PCF) 검증 의견서를 받았다고 12일 밝혔다.
ISO 14067은 제품의 원재료 조달부터 생산, 폐기물 처리 등 전 과정에서 발생하는 온실가스 배출량을 산정하고 보고하는 국제표준이다. 엘앤에프는 해당 기준에 따라 양극재의 탄소배출량 산정 체계를 구축하고 외부 전문기관의 검증을 거쳐 데이터의 신뢰성을 확보했다.
이번 검증은 글로벌 배터리 공급망에서 탄소배출량 관리의 중요성이 커지고 있는 데 따른 것이다. 완성차와 배터리 제조사들은 제품 생산 과정에서 발생하는 직접 배출량뿐 아니라 원재료 조달 등 공급망 전반의 간접배출량도 관리하고 있다.
엘앤에프는 이번 검증 결과를 EU 배터리 규제와 고객사의 탄소 데이터 제출 요구에 대응하는 데 활용할 방침이다. 향후 제품별 배출량 감축 성과를 측정하는 기준으로도 활용할 예정이다.
앞서 엘앤에프는 올해 발간한 '2025 지속가능경영보고서'를 통해 공급망 간접배출량인 스코프3(Scope3) 산정 및 검증 결과를 처음 공개했다. 이번 제품 탄소발자국 검증을 통해 공급망 단위의 배출량 관리에서 개별 제품 단위로 탄소 데이터 관리 범위를 넓혔다.
회사는 ABB 스마트팩토리 전과정평가(LCA) 시스템을 활용해 제품별 탄소배출량 산정의 정밀도를 높이고 있다. 이를 바탕으로 생산 공정과 에너지 사용, 원재료 조달 등 전반에 걸쳐 온실가스 감축 활동을 추진할 계획이다.
박남원 엘앤에프 전략기획부문장은 "앞으로도 전과정평가 기반의 탄소배출량을 정밀하게 관리하고 감축 활동을 고도화해 제품의 판매 경쟁력 강화와 지속가능한 이차전지 공급망 구축에 기여해 나가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com