이동석 충주시장 "경제 성과 집중…일자리 사후관리 강화"

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투자유치·기업 소통 강조…충북도청 충주 환원 준비도 당부

[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 이동석 충주시장이 12일 경제 활성화와 일자리 정책의 실질적인 성과 창출을 주문했다.

이 시장은 이날 현안업무회의를 주재한 자리에서 "투자유치와 기업인과의 만남 등 충주 경제를 살리기 위한 노력과 역량을 본격적으로 발휘해야 한다"며 "각 부서가 경제 분야 성과를 위해 힘을 모아야 한다"고 말했다.

이동석 충주시장(가운데)이 현안업무회의를 주재하고 있다. [사진=충주시] 2026.10.12 baek3413@newspim.com

회의에서는 일자리종합지원센터 지원사업과 새일여성인턴 사업, 농촌 인력지원 등 일자리 정책 현황을 점검하고 개선 방안을 논의했다.

이 시장은 취업자 수뿐 아니라 취업 1년 후 고용 유지 여부 등 사후관리 데이터의 중요성을 강조하며 일자리 정책의 지속적인 관리가 필요하다고 밝혔다.

충북도청 충주 이전과 관련해서는 "도청의 충주 환원이 도민들에게 당연하고 환영할 만한 일로 인식되도록 노력하겠다"며 시민들과 함께하는 도보 대장정 준비에도 빈틈이 없도록 당부했다.

baek3413@newspim.com