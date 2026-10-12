민형배 전남광주시장, 무안청사 상시 집무..."묵은 서남권 현안 집중"

AI 핵심 요약beta
- 민형배 시장이 12일 무안청사 상시 집무를 선언했다.
- 서남권 의료 공백·군공항 이전 등 현안 해결에 나섰다.
- 무안산단·재생에너지 연계로 성장동력 확보를 강조했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
지역완결형·의료체계 구축·군공항 이전·무안국제공항 활성화 속도
[무안광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 민형배 시장이 무안청사 상시 집무를 선언하고 서남권 현안 해결에 직접 나선다.
전남광주통합특별시 출범 100일 기자회견에서 불거진 언론 선별 공지 논란 이후 나흘 만에 무안청사 중심의 현장 행정을 강조하면서 소통 방식과 현안 해결 성과에 관심이 쏠리고 있다.
민형배 시장은 12일 오전 무안청사에서 기자회견을 열고 이날부터 무안청사를 중심으로 상시 집무를 시작한다고 밝혔다. 다만 업무와 현장 상황에 따라 광주청사와 동부청사도 오가며 업무를 수행하겠다는 방침이다.
민 시장은 서남권에 중증·필수의료 공백과 군공항 이전 등 시민 생활과 직결된 과제가 쌓여 있다고 진단했다. 현장에서 주요 현안을 직접 챙기고 시민 목소리를 들으며 지역완결형 의료체계 구축에 속도를 내겠다는 구상이다.
군공항 이전과 관련해서는 무안군민의 뜻을 충분히 살펴 이전지역 지원계획을 구체화하고 상생을 전제로 실질적인 해법을 찾겠다고 했다. 무안국제공항 활성화도 주요 과제로 제시했다.
산업 분야에서는 무안 국가산단을 호남권 반도체 생태계의 한 축으로 육성하고 신안의 재생에너지와 해남 국가AI컴퓨팅센터, 영암·목포의 조선산업 기반을 연계해 서남권 성장동력을 확보하겠다고 강조했다.
민 시장은 "어디에 살든 시민의 권리가 동등하게 존중받고 성장의 기회를 함께 누릴 수 있어야 진정한 통합"이라며 "서남권의 묵은 과제를 해결하고 산업 성장이 실질적인 투자와 일자리로 이어져 그 성과가 시민의 삶에 돌아가도록 하겠다"고 강조했다.
ej7648@newspim.com