보은군, 스마트농업 지열 냉·난방 구축…87억원 확보

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[보은=뉴스핌] 백운학 기자 = 보은군이 스마트농업 시설의 에너지 비용 절감을 위한 지열 냉·난방 시스템 구축에 87억원을 투입한다.

군은 농림축산식품부의 '2027년 농업에너지이용효율화사업' 저탄소에너지 공동이용시설 지원 공모에 선정돼 국비 60억9000만원을 포함한 총사업비 87억원을 확보했다고 12일 밝혔다.

스마트팜 조감도. [사진=보은군] 2026.10.12 baek3413@newspim.com

군은 장안면 장안리 일원 스마트농업 육성 핵심지구에 조성 중인 5.8ha 규모의 임대형 스마트팜과 공동육묘장에 지열 냉·난방 시스템을 구축할 계획이다.

지열 시스템은 땅속 열을 활용해 냉·난방을 공급하는 방식으로 화석연료 사용을 줄이고 에너지 비용 부담을 낮출 수 있다.

특히 초기 영농 비용 부담이 큰 청년 농업인의 안정적인 스마트팜 운영과 지역 정착에 도움이 될 것으로 군은 기대하고 있다.

보은군은 임대형 스마트팜과 공동육묘장, 스마트 농산물산지유통센터(APC), 지원센터 등을 갖춘 총사업비 485억원 규모의 스마트농업 육성 핵심지구를 조성하고 있다.

최재형 군수는 "친환경 에너지 공급 기반을 마련한 만큼 청년 농업인들이 안정적으로 정착할 수 있도록 스마트농업 기반 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com