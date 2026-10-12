경기도, 해양쓰레기 업사이클링 전시회 '바다, 숨, 빛' 개최

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 12일부터 업사이클링 전시회를 열었다.
- 경기해양안전체험관서 11월 13일까지 진행한다.
- 해양쓰레기 문제 알리고 체험행사도 운영한다.
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해양쓰레기 피해 사진·업사이클링 작품 전시 등 행사 풍성
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 해양쓰레기의 심각성을 알리고 해양환경 보전에 대한 도민 공감대를 넓히기 위해 12일부터 11월 13일까지 경기해양안전체험관 1층에서 '2026 해양쓰레기 업사이클링 전시회 – 바다, 숨, 빛'을 개최한다.
12일 경기도에 따르면 해양수산과가 주최하고 경기환경에너지진흥원이 주관하는 이번 전시회는 '바다, 숨, 빛'이라는 세 가지 주제로 나눠 다채로운 전시 및 체험 공간으로 꾸며진다.
'바다' 섹션에서는 해양쓰레기로 인한 생태계 파괴 현장을 담은 사진 15여 점이 전시되며 '숨' 섹션에서는 지역 예술작가팀 '낮 12시'의 업사이클링 대표작 '만선_바다에서 건져 올린 무거움'과 학생들이 직접 만든 업사이클링 작품들을 선보인다. '빛' 섹션에서는 관람객이 해양환경 보전 메시지를 적어 붙이는 친환경 허니콤보드(골판지) 산호초 등신대 공간이 운영된다.
체험 행사도 풍성하다. 관람객들은 상시 운영되는 '픽셀 아트 체험'을 통해 폐자원 자석으로 해양생물을 만들어볼 수 있으며 매주 목요일과 토요일에는 버려진 바다유리를 재활용해 '나만의 바다유리 키링 만들기 체험'에 참여할 수 있다.
임동수 경기도 해양수산과장은 "버려진 해양쓰레기가 예술과 교육의 결실로 재탄생하는 과정을 통해 바다의 소중함을 되새기고자 마련했다"며 "체험관을 방문하는 많은 도민이 일상 속 해양 환경보호 실천에 적극 동참해주길 바란다"고 전했다.
1141world@newspim.com