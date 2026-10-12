경기도, 건설업체 대상 '바른입찰 모범건설업체 선발' 시범사업 추진

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 12일 바른입찰 모범건설업체 선발사업을 추진했다
- 도는 도내 건설업체 10곳을 심사해 선정할 계획이다
- 선정 기업에는 입찰 실태조사 유예와 홍보 혜택을 준다
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기도가 건전한 경영과 기술경쟁력을 갖춘 우수 건설기업을 발굴하고 공정한 입찰문화를 확산하기 위해 '경기도 바른입찰 모범건설업체 선발' 시범사업을 추진한다.
12일 도에 따르면 도는 규제 중심의 건설행정에서 벗어나 우수 기업에 기회를 제공하고 건설산업의 지속적인 발전과 지역 건설경기 활성화를 도모하기 위해 이번 사업을 마련했다. 선발 대상은 경기도 공공입찰 실태조사에서 한 차례 이상 적합 판정을 받은 도내 건설업체로 도는 심사를 거쳐 총 10개 업체를 선정할 계획이다.
심사는 건설업 등록기준 충족 여부와 중대재해 발생 여부, 체납 및 행정처분 이력 등에 대한 사전검토로 시작된다. 이후 정량평가와 심사위원회의 정성평가를 거쳐 최종 대상 업체를 확정한다.
정량평가에서는 법규 준수와 경영 건전성, 지속가능성, 신기술·특허 보유 현황, 경기도 건설산업 기여도 등을 평가한다. 정성평가에서는 시공능력과 안전관리 수준, 상생협력 노력 등을 종합적으로 심사한다.
최종 선정된 모범건설업체에는 공공입찰 실태조사 유예기간 연장과 기업 홍보 등 인센티브가 제공된다. 경기도는 우수 기업에 대한 지원을 통해 공정한 입찰문화가 건설업계 전반으로 확산될 것으로 기대하고 있다.
참가 신청은 10월 12일부터 30일까지 대한건설협회 경기도회와 대한전문건설협회 경기도회를 통해 접수한다. 경기도는 사전검토와 정량·정성평가를 거쳐 12월 말 최종 선정 결과를 발표할 예정이다.
배성호 경기도 건설국장은 "이번 시범사업을 통해 공정한 입찰과 건전한 경영을 실천하는 우수 건설기업을 발굴하겠다"며 "공정한 입찰문화가 건설업계 전반으로 확산될 수 있도록 하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com