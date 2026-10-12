진천군, '전국 초등 수학 올림피아드' 17일 본선 개최

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예선 통과 90명 실력 겨뤄…수상자 52명에 상금 1180만원

[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 진천군은 오는 17일 보재 이상설 선생 기념관에서 '제2회 생거진천 전국 수학 올림피아드' 본선을 개최한다고 12일 밝혔다.

이번 대회는 진천 출신 학자인 명곡 최석정과 보재 이상설 선생의 학문적 업적을 기리고 초등학생들의 수학적 재능을 발굴하기 위해 마련됐다.

제2회 생거진천 전국 수학 올림피아드 포스터. [사진=청주시] 2026.10.12 baek3413@newspim.com

지난 9월 12일 청주교육대학교에서 열린 예선에는 전국 초등학교 4·5학년 학생 329명이 참가했으며 이 가운데 90명이 본선에 진출했다.

올해는 예선·본선 체계를 도입하고 서술형 문항을 추가해 학생들의 사고 과정과 문제해결력을 평가한다.

총상금도 지난해 800만원에서 1180만원으로 늘었다.

군은 학년별 금상 1명, 은상 2명, 동상 3명, 장려상 20명 등 모두 52명에게 상장과 상금을 수여할 예정이다.

금상 수상자에게는 각각 '최석정 상'과 '이상설 상'을 수여한다.

군 관계자는 "학생들이 수학의 즐거움과 도전의 가치를 경험하고, 진천의 수학 문화유산을 바탕으로 미래 인재로 성장하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

대회 관련 자세한 사항은 생거진천 전국 수학 올림피아드 홈페이지에서 확인할 수 있다.

baek3413@newspim.com