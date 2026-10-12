최동식 청주시의원 "시내버스 프리패스 65세부터 적용해야"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 최동식 청주시의원은 청주시가 추진하는 시내버스 프리패스의 무료 이용 연령을 기존 계획인 70세 이상에서 65세 이상으로 낮춰야 한다고 주장했다.

최 의원은 12일 열린 청주시의회 제106회 정례회 제1차 본회의 5분 자유발언에서 "초고령사회에 대비해 어르신들의 이동권을 보장하는 교통정책을 마련해야 한다"며 이같이 말했다.

최동식 청주시의원. [사진=청주시 2026.10.12 baek3413@newspim.com

그는 청주시의 65세 이상 운전자가 제1당사자인 교통사고가 2022년 598건에서 2025년 823건으로 증가했고 지난해 운전면허 자진반납자도 1559명에 달했다며 면허 반납 이후 이동 지원의 필요성을 강조했다.

청주시는 2028년 10월부터 70세 이상 시민을 대상으로 프리패스를 시행하고 2029년 하반기 추가 확대를 검토할 계획이다.

이에 최 의원은 65세 이상 인구 비율이 2025년 말 17.6%에서 올해 8월 18.5%로 높아진 점 등을 들어 도입 단계부터 대상을 확대해야 한다고 밝혔다.

또 올해 시내버스 준공영제 재정지원 예산으로 본예산 617억원과 제2회 추가경정예산 82억원이 편성된 점을 언급하며 65~69세의 실제 이용 수요를 바탕으로 추가 재정 규모와 시행 시기를 제시할 것을 요구했다.

아울러 장애인·임산부·청소년까지 아우르는 중장기 교통지원 계획 마련도 제안했다.

최 의원은 "시내버스 프리패스는 시민이 병원에 가고 사람을 만나며 일상을 이어가는 데 도움이 되는 제도여야 한다"며 "초고령사회를 준비하는 청주시가 그 시작을 65세로 정해야 한다"고 했다.

baek3413@newspim.com