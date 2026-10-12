괴산 추석장사씨름대회 성료…4000여 명 찾아 8억원 경제효과

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최다혜 매화장사 등 괴산군청 선수단 활약…전지훈련 유치 기대

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 괴산이 일주일간 전국 씨름 열기로 달아올랐다.

2026 괴산추석장사씨름대회가 4150명의 방문객을 끌어모으며 약 8억원의 경제 파급 효과를 거두고 막을 내렸다.

2026 괴산 추석장사씨름대회장 찾은 관중 모습. [사진=괴산군] 2026.10.12 baek3413@newspim.com

괴산군은 지난 5일부터 11일까지 괴산문화체육센터에서 열린 이번 대회에 전국 씨름단 선수와 임원, 관람객 등이 방문했다고 12일 밝혔다.

군은 방문객들의 숙박·음식점 등 지역 상권 소비를 바탕으로 직간접적인 경제 파급 효과를 약 8억원으로 추산했다.

개최지 괴산군청 선수단도 성과를 냈다.

최다혜가 여자 매화장사에 올랐고 임정수는 무궁화급 2위, 김다영은 3위를 기록했다.

여자 일반부 단체전에서도 3위를 차지했다.

남자부에서는 김성하(창원특례시청)가 소백장사, 임재민(수원특례시청)이 태백장사, 김기수(수원특례시청)가 금강장사, 박민교(용인특례시청)가 한라장사, 김민재(영암군민씨름단)가 백두장사에 올랐다.

여자부 단체전 우승은 안산시청이 차지했다.

군은 대회기간 괴산을 전국에 알리고 씨름전용훈련장 등 체육 인프라를 홍보했다.

이를 바탕으로 전지훈련팀과 전국 규모 스포츠대회 유치를 확대한다는 계획이다.

송인헌군수는 "전국 규모 씨름대회가 지역 경제에 활력을 불어넣었다"며 "체육 인프라를 활용해 스포츠대회를 지속적으로 유치하고 지역 경제 활성화로 이어가겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com