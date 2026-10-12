광명시 '기후의병 탄소저금통' 단독 앱 15일 전격 출시

AI 핵심 요약beta
- 광명시가 15일부터 탄소저금통 단독 앱을 정식 개시했다
- 기존 웹 서비스는 중단되고 가입자는 기존 계정으로 이어 쓴다
- 실시간 사진인증·걸음수 측정·전자영수증 연동을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
8000보 달성 시 걸음 수 자동 적립 기능 탑재
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시는 시민들의 일상 속 탄소중립 실천 및 포인트 지급 사업인 '기후의병 탄소저금통'의 전용 단독 앱을 구축해 오는 15일부터 정식 서비스를 개시한다고 12일 밝혔다.
시에 따르면 단독 애플리케이션은 기존 웹 브라우저 기반의 모바일 서비스 방식에서 벗어나 한층 안정적이고 고도화돼 이용 편의성을 획기적으로 개선했다.
새 단독 앱 출시로 인해 기존 서비스는 오는 15일부터 중단된다. 기존 가입자는 신규 '기후의병 탄소저금통' 앱을 내려받은 뒤 기존 아이디와 비밀번호로 로그인하면 기존 적립 포인트 및 계정 정보를 그대로 승계해 이용할 수 있다.
이번 개편을 통해 실천 인증 프로세스가 대폭 정비됐다. 부정 인증 방지와 신뢰도 향상을 위해 신규 앱에서는 휴대전화 카메라로 현장에서 직접 촬영한 사진만 실시간 인증이 가능해진다. 다만 재활용품 분리배출, 다회용기 이용, 안 쓰는 물품 기부 등 일부 캡처본이 필요한 항목은 예외적으로 앨범 내 이미지 업로드를 허용한다.
걷기 실천의 경우 외부 앱(워크온) 연동 절차를 없애고 단독 앱 내에서 직접 걸음 수를 측정한다. 하루 8000보 이상 달성 후 앱에 접속하면 별도 사진 제출 없이 포인트가 자동으로 적립된다. 매월 10일 열리는 '10·10·10 소등 캠페인'도 기존 3회 인증에서 2회(오후 10시, 10시 10분)로 간소화된다.
아울러 시는 오는 12월 전자영수증 자동 연동 시스템을 새롭게 도입한다. 현재 모집 중인 '기후의병 가맹점'에서 전자영수증을 발급받으면 별도 인증 절차 없이 실천 포인트가 바로 적립되는 방식이다.
박승원 광명시장은 "기후위기 극복을 위한 최고의 모멘텀은 시민들의 자발적이고 연속적인 참여"라며 "앞으로도 시민들이 더욱 쉽고 재미있게 기후행동에 동참할 수 있도록 디지털 시스템을 고도화하고 탄소중립 정책을 적극 확대해 나가겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com