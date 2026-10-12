시흥시, 12일~내달 30일 '세외수입 체납액 일제 정리' 진행

AI 핵심 요약beta
- 시흥시가 12일부터 11월 30일까지 세외수입 체납액 일제 정리 기간을 운영했다.
- 행정 게시대와 버스 전광판 등으로 자진 납부를 집중 안내했다.
- 미납자 재산 압류와 함께 알림톡 납부 서비스도 시행했다.
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과태료 모바일 알림톡 발송...본인 인증 후 카카오페이 등 즉시 납부 가능
[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 자주재원 확보와 성실 납세 분위기 조성을 위해 10월 12일부터 11월 30일까지 '2026년도 세외수입 체납액 일제 정리 기간'을 집중 운영한다고 12일 밝혔다.
시에 따르면 이 기간 행정 게시대, 시내버스 전광판, 버스정보안내기(BIT) 등 다양한 매체를 총동원해 체납액 자진 납부를 대대적으로 안내한다.
정리 기간이 종료된 이후에도 체납액을 납부하지 않는 미납자에 대해서는 부동산, 차량 등 소유 재산을 즉시 압류하는 등 강도 높은 체납처분을 단행한다. 특히 고액 및 상습 체납자에 대해서는 법적 절차를 거쳐 강력한 징수 활동을 이어갈 방침이다.
다만 원자재 가격 상승이나 경기 침체로 어려움을 겪는 영세기업 및 생계형 체납자에 대해서는 체납 유형과 경제적 여건을 종합적으로 고려해 분할 납부를 유도하는 등 맞춤형 징수를 병행한다.
아울러 시는 납세자 편의성을 높이고 체납 안내 전달력을 극대화하기 위해 일부 과태료 세목의 체납 안내문을 카카오톡 알림톡으로 전격 발송한다.
모바일 안내문을 수신한 납세자는 별도의 신청 없이 본인 인증만 거치면 체납 세목, 금액, 납부 기한을 즉시 확인하고 카카오페이 등 간편결제 시스템을 통해 현장에서 간편하게 납부할 수 있다.
시 관계자는 "모바일 알림톡 서비스 도입과 다각적인 홍보를 적극 활용해 세외수입 징수율을 크게 올리고 안정적인 자주재원 확충에 최선을 다하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com