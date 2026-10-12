군포시 '업무 인수인계 표준안' 운영..."행정 공백 최소화·연속성 강화"

AI 핵심 요약beta
- 군포시가 12일 업무 인수인계 표준안을 마련해 운영에 나섰다.
- 정기 인사·조직개편 때 행정 공백과 업무 착오를 줄이려는 조치다.
- 핵심 절차와 예산·법령 등을 담아 대민서비스 신뢰를 높이려 했다.
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한대희 시장 "행정 노하우의 조직 자산화·책임성 확보"
[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 정기 인사이동 및 조직 개편 시 발생할 수 있는 행정 공백을 최소화하고 업무의 연속성과 책임성을 대폭 강화하기 위해 '업무 인수인계 표준안'을 마련해 본격 운영에 나선다고 12일 밝혔다.
시에 따르면 새롭게 도입된 표준안은 기존의 형식적이고 단순한 업무 목록 위주의 인수인계 방식에서 벗어나 후임자가 현장에 즉시 투입되더라도 차질 없이 업무를 수행할 수 있도록 필수 핵심 정보를 체계적으로 전달하도록 서식을 규격화했다.
인수인계서 표준안에는 담당 업무의 기본 개요 외에도 ▲관련 행정시스템 및 단계별 처리 절차 ▲사업별 예산 현황 ▲시설·장비 관리 실태 ▲연간·정기 업무 일정 ▲미결 업무 추진 단계 ▲관련 법령 및 지침 ▲업무 수행 시 빈발 오류 및 주의사항 등 실무 중심의 다각적 내용이 구체적으로 수록된다.
특히 이번 표준안 마련은 군포시 소속 청년·신규 공직자 등으로 구성된 '청렴새로고침단'과 '청렴지킴이'가 조직문화 체질 개선을 위해 제안한 아이디어를 시가 적극 수용해 실제 제도화한 우수 혁신 사례로 꼽힌다.
한대희 군포시장은 "업무 인수인계는 단순히 업무를 넘겨주는 행위를 넘어, 개인의 행정 경험과 노하우를 조직의 소중한 자산으로 축적하는 핵심 과정"이라며 "직원들의 자발적인 현장 목소리가 행정 혁신으로 이어진 만큼 앞으로도 불합리한 관행을 지속해서 개선해 일하기 좋은 직장 문화를 만들어가겠다"고 강조했다.
군포시는 이번 업무 인수인계 표준화 조치를 통해 신규 담당자의 업무 착오와 시행착오를 대폭 줄이고 시민들이 체감하는 대민 행정서비스의 안정성과 신뢰도를 크게 끌어올릴 수 있을 것으로 기대하고 있다.
1141world@newspim.com