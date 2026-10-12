경기도, 양식어가 42곳에 유용 미생물 2만 6680ℓ 무상 보급

AI 핵심 요약beta
- 경기도연구소가 12일 42개 양식어가에 미생물 4종을 보급했다
- 연구소는 4월부터 9월까지 2만6680ℓ를 무상 공급했다
- 어가들은 수질 개선과 성장 촉진 효과를 체감했다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도해양수산자원연구소가 도내 11개 시·군 42개 양식어가를 대상으로 유용 미생물 4종을 무상 보급해 양식 환경 개선과 생산성 향상에 기여했다고 12일 밝혔다.
유용 미생물은 양식 수조나 사육 환경 내 유기물을 빠르게 분해하고 수질을 안정적으로 유지하는 데 도움을 주는 미생물로 이번에 보급된 종은 고초균, 유산균, 효모균, 광합성균 등 총 4종이다.
연구소는 지난 4월부터 9월까지 흰다리새우, 쏘가리, 뱀장어, 미꾸라지, 메기, 철갑상어, 관상어 등을 사육하는 양식어가에 당초 목표량인 2만 5000ℓ보다 1680ℓ 많은 총 2만 6680ℓ의 유용 미생물을 공급했다. 이는 지난해 보급량(8개 시·군 39개 어가, 2만 5140ℓ)을 크게 웃도는 수치다.
이후 미생물을 보급받은 어가를 대상으로 시행한 설문조사 결과 수질 개선은 물론 양식 생물의 성장 촉진 및 폐사율 감소에 실질적인 효과가 있는 것으로 확인됐다. 이에 따라 사업 만족도는 5점 만점에 4.2점, 사업 확대 필요성은 4.9점이라는 높은 호평을 받았다.
김성곤 경기도해양수산자원연구소장은 "유용 미생물의 지속적이고 안정적인 생산·보급체계를 구축해 양식 어가의 생산 환경을 대폭 개선하겠다"며 "보급량 확대 및 사용법 안내 교육 등 현장의 요구사항을 적극 반영해 어업인들이 체감할 수 있는 사업으로 확장해 나가겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com