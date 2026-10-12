hy, 식이섬유 13g 담은 '하루야채 파이버맥싱' 2종 내놔

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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = hy가 '하루야채 파이버맥싱' 2종(ABC·Green)을 출시하고 과채주스 브랜드 '하루야채' 라인업을 강화한다.

'하루야채 파이버맥싱' 2종. [사진= hy]

식이섬유를 적극적으로 늘려 섭취하는 '파이버맥싱' 트렌드에 맞춰 기획한 제품으로, 한 병당 식이섬유 13g을 담았다. 치커리 식이섬유 등 3종을 조합해 국내 과채주스 중 최대 수준의 함량을 구현했고, 자사 특허 프리바이오틱스도 함유했다.

'ABC'는 사과·비트·당근을 중심으로 깔끔한 맛을 내며 비타민 C 일일섭취권장량 100%를 충족한다. 'Green'은 녹색 과채의 달콤하고 부드러운 맛에 비타민 B군 5종을 더했다.

출시 기념으로 제품 뚜껑 스크래치 쿠폰을 통한 제품 추가 증정과 온라인몰 'hy 프레딧' 할인쿠폰 지급 이벤트를 진행한다. 정기구독 고객에게는 한정 수량으로 '하루야채 보조배터리'를 증정하고, 추첨을 통해 '한화리조트 숙박권'을 제공한다.

하루야채는 hy가 2005년 선보인 브랜드로 누적 판매량이 10억개를 넘어섰으며, 이번 신제품으로 라인업은 총 10종이 됐다.

최영택 hy FM마케팅팀장은 "세분화된 건강관리 수요를 빠르게 반영해 일상에서 간편하게 즐길 수 있는 새로운 선택지를 꾸준히 선보이겠다"고 말했다.

fineview@newspim.com