엘앤케이바이오메드, 유로스파인 참가…유럽 유통망 확대 추진

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현지 기업과 판매 협력 논의

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 척추 임플란트 제조기업 엘앤케이바이오메드는 지난 7일부터 9일(현지시간)까지 스웨덴 예테보리에서 열린 '유로스파인 2026'에 참가해 높이확장형 케이지 제품군을 소개하고 유럽 기업·의료진과 사업 협력 방안을 논의했다고 12일 밝혔다.

엘앤케이바이오메드는 지난해에 이어 2회 연속 학회에 참가했다. 제품 실물 전시와 시연을 통해 의료진에게 기술을 소개하고, 현장에서 제품 평가와 개선 의견을 수집했다.

유로스파인 현장 모습 [사진=엘앤케이바이오]

유럽 현지 기업들과는 유통망 구축과 판매 협력, 신규 시장 진출 가능성을 논의했다. 회사는 현지 파트너 발굴과 유통망 확대를 통해 주력 제품의 판매 채널을 확보하고 글로벌 매출 기반을 강화할 계획이다.

이번 학회에서 확보한 시장 정보와 의료진의 평가도 유럽 사업 전략에 반영한다. 유럽 주요 국가를 중심으로 신규 유통 채널을 확보하고, 이를 인접 국가로 확대해 사업 영역을 넓힐 방침이다.

시장조사기관 데이터브리지마켓리서치(DBMR)에 따르면 유럽 척추 임플란트 시장은 2024년 약 33억달러(약 4조5700억원) 규모로, 2032년까지 연평균 약 5% 성장할 것으로 전망된다.

엘앤케이바이오메드 관계자는 "유럽은 글로벌 척추 임플란트 시장에서 반드시 확보해야 할 전략적 시장"이라며 "현지 의료진 및 대리점과의 협력을 지속적으로 강화하는 동시에 유럽 주요 국가를 중심으로 신규 파트너와 유통망을 적극 발굴해 매출 기반을 확대하고, 유럽을 거점으로 인접 국가까지 사업 영역을 빠르게 넓혀 나가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com