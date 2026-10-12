中企사랑나눔재단, 해군 제2함대사령부에 3300만원 상당 물품 지원

AI 핵심 요약beta
- 중소기업사랑나눔재단이 12일 평택 해군 2함대에 지원했다.
- 브리또 3000만원어치와 운동용품 300만원어치를 전달했다.
- 재단은 장병 사기진작과 나눔문화 확산을 강조했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 중소기업사랑나눔재단은 12일 경기도 평택 해군 제2함대사령부를 방문해 3000만원 상당의 브리또와 300만원 상당의 군장병 생활관에 필요한 운동용품을 지원했다고 밝혔다.
브리또는 군장병의 군생활을 응원하고 사기진작을 위해 ㈜남향푸드또띠아가 후원한 제품을 전달했다. 재단은 올해 2월에도 육군 제25사단 장병을 위해 3000만원 상당의 브리또를 지원한바 있다.
남향푸드또띠아는 멕시칸 음식인 브리또와 또띠아를 국내에서 제조, 유통하는 전문 식품기업으로 군부대 뿐만 아니라 보육원, 복지관, 노인시설 등 소외계층을 위해서도 매년 중소기업사랑나눔재단에 1억원 상당을 기부하며 중소기업의 나눔문화 확산에 앞장서고 있다.
손인국 중소기업사랑나눔재단 이사장은 "대한민국 서해를 수호하며 국민의 안전을 위해 헌신하는 제2함대 장병 여러분께 깊이 감사드린다"며, "이번 후원이 군생활에 작은 격려가 되길 바라며, 앞으로도 건강하고 안전하게 임무를 수행해 주시길 응원한다"고 말했다.
tack@newspim.com