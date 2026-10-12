하림 '더미식 햅쌀밥' 올해도 출시…"사전예약 오픈"

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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 하림이 지난해 처음 선보여 호평을 받은 '더미식 햅쌀밥'을 올해도 출시하고 12일부터 사전예약에 들어간다.

더미식 햅쌀밥 사전예약 포스터. [사진= 하림]

더미식 햅쌀밥은 1년 중 가장 먼저 수확한 햅쌀로 지은 계절 한정 상품이다. 지난해 한정 수량 50만개가 모두 판매됐다. 사전예약은 18일까지 공식 네이버 스마트스토어 '하림 퍼스트키친'에서 진행하며, 구매 고객 전원에게 선물을 증정한다. 이후 스마트스토어를 비롯한 판매 채널에서 순차적으로 정식 판매한다.

올해 처음 수확한 국내산 햅쌀과 물만 사용했다. 햅쌀은 일반 쌀보다 수분 함량이 약 2~3% 높아 밥알의 찰기와 탄력이 살아난다. 무균화 생산라인에서 보존료 없이 밥을 짓고, 냉수가 아닌 온수로 천천히 뜸을 들이는 공정으로 식감을 높였다.

더미식은 2022년 즉석밥 시장에 진출한 뒤 올해 귀리보리와 귀리흑미를 추가해 총 16종의 즉석밥 라인업을 갖췄다.

더미식 관계자는 "지난해 처음 선보인 햅쌀밥에 보내주신 관심에 힘입어 올해도 수확철에 맞춰 한정판을 선보이게 됐다"며 "이번 사전예약을 통해 올해 수확한 햅쌀로 지은 더미식 햅쌀밥을 한발 먼저 만나 보시고, 제철 햅쌀의 신선한 맛을 경험해 보시길 바란다"고 말했다.

fineview@newspim.com