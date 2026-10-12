CJ프레시웨이, 한글축제서 '원조 세종파닭' 기부 연계 팝업

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = CJ프레시웨이가 세종시문화관광재단과 손잡고 지역 대표 메뉴 '세종파닭'을 활용해 지역 상권 활성화와 나눔을 연계한 상생 활동을 펼쳤다.

세종호수공원에서 열린 세종파닭 팝업스토어. [사진= CJ프레시웨이]

CJ프레시웨이는 지난 9일부터 11일까지 세종호수공원에서 열린 '세종한글축제'에서 세종파닭 팝업스토어를 운영했다. 방문객이 3000원을 기부하면 세종파닭 시식권과 조치원시장 내 파닭 맛집에서 쓸 수 있는 쿠폰을 제공해 지역 상권 방문을 유도했다. 모인 기부금은 사랑의열매에 전달돼 결식아동 후원에 쓰인다.

팝업에서는 CJ ENM 사피엔스 스튜디오의 오리지널 시리즈 '로컬콜링'에 소개된 세종파닭을 선보였다. 조서형 셰프가 방송에서 공개한 레시피를 활용해 얇게 채 썬 대파와 소스에 절인 대파를 함께 올린 것이 특징이다. 같은 메뉴는 수도권 단체급식 사업장 10곳에서도 제공했다.

CJ프레시웨이 관계자는 "지역 고유의 메뉴를 콘텐츠 IP와 셰프 레시피를 통해 새롭게 소개하고, 지역 상권 활성화와 나눔 활동으로 확장했다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 각 지역의 고유한 먹거리와 특산물을 활용한 메뉴를 개발해 그 가치를 널리 알릴 것"이라고 말했다.

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