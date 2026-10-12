김진환 학지사 대표이사, 출판문화 발전 유공 은관문화훈장 수훈

AI 핵심 요약beta
- 문체부가 12일 책의 날 기념식을 열고 29명에 포상을 했다.
- 김진환 대표가 은관문화훈장을, 주연선·김기태가 대통령 표창을 받았다.
- 김영수 차관은 출판 IP 발굴과 해외 진출 지원을 약속했다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부는 '제40회 책의 날'을 맞이해 출판문화 발전에 기여한 유공자 29명에게 정부포상을 전수한다.
김영수 제1차관은 (사)대한출판문화협회(회장 김태헌) 주관으로 10월 12일 한국프레스센터에서 열리는 '책의 날 기념식'에 참석해 정부포상을 수여하고 수상자를 비롯한 출판업계 관계자들을 격려할 예정이다.
문체부는 매년 출판문화산업 진흥을 통해 출판 생태계 활성화에 기여해 온 출판인들을 발굴, 포상하여 출판인들의 사기를 진작하고, 출판업계의 발전을 도모해 왔다. 올해 포상 대상은 은관문화훈장 1명, 대통령 표창 2명, 국무총리 표창 2명, 문체부 장관 표창 24명 등, 총 29명이다.
올해 은관문화훈장을 받는 김진환 ㈜학지사 대표이사는 1992년에 학지사를 설립한 이래 의학 전문출판 브랜드인 학지사메디컬 등을 만들고 다양한 출판·교육 관련 기관을 설립·운영하면서 총 7천여 종의 도서를 출간했고, (사)한국학술출판협회 회장을 지내면서 저작권 보상금 분배구조 합리화, 불법복제 대응, 전자출판 활성화 등 학술출판계 현안에 적극 대응하며 건전한 출판 생태계 조성에 기여했다.
대통령 표창을 받는 주연선 ㈜은행나무출판사 대표이사는 1997년에 출판사를 설립한 이후 문학·인문·예술도서 1천2백여 종을 발간하면서 신인 작가 발굴과 장르문학 개척 및 문예지(악스트) 창간, 해외 저작권 수출 등에 힘써왔다. 김기태 세명대학교 교수는 출판학·저작권 분야 연구자로서, 2001년부터 출판학과 교수로 재직하면서 저작권 및 연구 윤리에 대한 강의를 통해 출판 인재를 양성하고 산학 협력으로 출판학 연구 분야 발전에 기여했다.
국무총리 표창을 받는 김종수 한울엠플러스㈜ 대표이사는 1980년 출판사 설립 후 4천여 종의 사회과학도서를 출간하고, 출판정책 연구, 출판유통 선진화 및 전문인력 양성 등에 공헌했다. 이지연 이지스퍼블리싱㈜ 대표이사는 2010년에 이지스퍼블리싱을 설립해 다수의 정보기술(IT)·교육 분야 실용서를 출간해 디지털 혁신과 정보화 역량 강화 등 출판산업의 디지털화와 유통 선진화에 기여했다.
이외에도 양서 출판과 보급, 출판시장 개척 등 출판문화산업 발전에 기여한 공을 인정받은 남상호 예신북스 대표, 문규식 ㈜장원교육 대표이사, 김주원 궁편책 대표 등 24명이 문체부 장관 표창을 받는다.
김영수 차관은 "책은 우리 사회의 지식과 생각, 경험을 다음 세대로 이어주는 소중한 자산이자 '케이-콘텐츠'의 원천"이라며, "정부는 출판계와 긴밀히 소통하고, 좋은 출판콘텐츠가 더 많이 만들어져 다양한 분야로 확장될 수 있도록 출판 지식재산(IP)의 발굴·활용과 해외 진출, 독서문화 확산 등을 적극 지원하겠다"라고 밝혔다.
jyyang@newspim.com