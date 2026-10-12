부산시, '국제해양에너지플랜트산업전' 14일 개막…AI·친환경기술 미래 조망

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 14일부터 16일까지 오케이 2026을 연다.
- 15개국 170여개사가 참가해 600개 부스를 운영한다.
- 친환경·AI 기술 전시와 수출상담회도 진행한다.
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조선·해양산업 글로벌 네트워크 확장 목표
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 친환경·탈탄소 기술부터 AI·자동화까지 조선·해양산업의 미래를 한눈에 볼 수 있는 국제 산업전이 부산에서 열린다.
부산시는 오는 14일부터 16일까지 사흘간 벡스코 제1전시장에서 '2026 국제해양에너지플랜트산업전(Offshore Korea 2026)'을 개최한다고 12일 밝혔다.
시와 산업통상부가 주최하고 부산조선해양기자재공업협동조합, 벡스코, 경연전람, 대한무역투자진흥공사(KOTRA), 한국조선해양플랜트협회(KOSHIPA)가 공동 주관한다.
올해 행사에는 15개국 170여 개사가 참가한다. 기업 전시 부스 443개를 비롯해 컨퍼런스와 수출상담회 등 연계 프로그램을 포함해 모두 600개 규모의 부스가 운영된다.
전시장에서는 조선·해양플랜트와 기자재, 해양에너지 분야의 기술과 제품을 소개한다. 친환경·탈탄소 기술과 디지털 전환 등 산업 변화에 대응하는 기술도 선보인다.
HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션, HJ중공업 등 국내 주요 조선소도 대규모 부스로 참가한다. 조선소 임직원의 단체 참관을 통해 조선소와 기자재기업 간 기술·구매 협력도 추진한다.
'2026 국제 해양플랜트 기술 컨퍼런스'도 전시회 기간 열린다. 컨퍼런스는 기조연설 2건과 패널토론 1건, 6개 세션의 주제 발표 26건으로 구성된다.
글로벌 시장 전망과 친환경에너지, 인공지능(AI)·자동화 기술 등을 주제로 국내외 전문가와 산업계 관계자들이 산업 현안과 대응 방향을 논의한다. 영국과 미국 글로벌 세션에서는 각국의 산업 동향과 협력 방안을 다룬다.
해외시장 진출을 지원하는 통합 수출상담회는 10월 14일부터 15일까지 진행된다. 해외 바이어 40여 개사와 국내 기업 70여 개사가 참여해 일대일 상담을 한다.
네트워킹 오찬과 수출 컨설팅, AI 기반 디지털 마케팅 지원 프로그램도 운영한다. 조선·해양산업의 AI·디지털 기술을 소개하는 인공지능 전환(AX) 특별관과 대학 연계 취업박람회도 마련된다.
개막식은 14일 오전 11시 벡스코 제1전시장 2홀 입구에서 열린다. 관람 시간은 행사 기간 매일 오전 10시부터 오후 5시까지다.
전재수 시장은 "이번 산업전이 친환경·탈탄소와 인공지능 전환에 대응하는 기술 교류의 장이 되길 기대한다"며 "지역 기업의 기술혁신과 해외 판로 개척을 지원해 부산을 조선·해양에너지 산업의 국제 협력 거점으로 키우겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com