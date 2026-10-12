부산시, 온천천 일원서 '달려라부산 행운미션런'…5㎞ 코스 미션 수행

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 18일 온천천서 행운미션런을 연다
- 참가자들은 5㎞를 달리며 미션을 수행한다
- 부대행사와 무료 참가 500명 선착순 모집했다
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러닝 콘텐츠 브랜드 강화 방침
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 5㎞를 달리며 행운도 미션도 챙기는 색다른 러닝 이벤트가 부산 온천천에서 열린다.
부산시는 오는 18일 온천천시민공원 동래역 인공폭포 일원에서 '달려라부산 행운미션런'을 개최한다고 12일 밝혔다.
행사는 온천천 일원 약 5㎞ 코스를 달리며 참가자가 현장에서 뽑은 미션을 수행하는 방식으로 진행된다. 기록과 순위를 겨루는 기존 대회와 달리 참가자가 자신의 속도에 맞춰 달리며 과제를 수행하도록 구성했다.
참가자들은 코스 곳곳에 마련된 뽑기존에서 미션을 확인한 뒤 과제에 도전한다. 인기 게임을 모티브로 한 '카멜레온 찾기' 미션도 운영한다. 코스에 숨겨진 카멜레온을 찾아내는 방식이다.
행사장에는 시민 누구나 참여할 수 있는 부대행사도 마련된다. 개성 있는 러닝 복장을 선보이는 '러닝 패션왕 선발', 러너들의 모습을 담은 '러너 사진전', 메시지를 남길 수 있는 '메시지 월 및 포토존' 등이 운영된다.
참가 신청은 무료이며, '달려라부산' 누리집을 통해 선착순 500명을 모집한다.
시는 시민의 생활체육 참여를 확대하기 위해 러닝 수요를 반영한 프로그램을 이어갈 계획이다. '달려라부산'을 부산을 대표하는 러닝 콘텐츠로 육성한다는 방침이다.
전재수 시장은 "기록과 경쟁을 넘어 함께 즐기고 색다른 경험을 원하는 러닝 수요가 높아지고 있다"며 "온천천의 가을 풍경 속에서 게임과 미션을 결합한 러닝을 경험하길 바란다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com