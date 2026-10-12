HJ중공업·동부건설 챔피언십서 부산시에 3000만 원 전달

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 12일 HJ중공업·동부건설 챔피언십 기부금 3000만원을 받았다.
- 기부금 2000만원은 취약계층 복지사업에 쓰인다.
- 나머지 1000만원은 유소년 골프 선수 지원에 쓰인다.
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취약계층과 유소년 지원 기대
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 선수들의 티샷이 지역사회 나눔으로 이어졌다. 골프대회 기간 조성된 기부금이 부산의 취약계층과 유소년 골프 선수 지원에 쓰인다.
부산시는 지난 11일 경남 양산 에이원컨트리클럽에서 열린 '2026 HJ중공업·동부건설 챔피언십' 시상식에서 채리티존 적립금 3000만원을 전달받았다고 12일 밝혔다.
채리티존은 대회 기간 특정 홀에 설치된 기부 구역이다. 선수들의 티샷이 해당 구역에 안착할 때마다 주최 측이 일정 금액을 적립하는 방식으로 운영됐다.
조성된 기부금 가운데 2000만 원은 부산사회복지공동모금회에 기탁된다. 부산지역 복지 사각지대에 놓인 이웃을 위한 복지사업에 사용될 예정이다.
나머지 1000만 원은 부산광역시골프협회에 전달된다. 유소년 골프 선수들의 훈련과 성장을 지원하는 데 쓰인다.
전달식에는 전재수 부산시장과 허상희 HJ중공업 동부건설 부회장, 유진오 동부건설 대표이사, 유상철·송경한 HJ중공업 대표이사, 김순희 한국여자프로골프협회(KLPGA) 수석부회장 등이 참석했다. 대회에는 2만여 명의 갤러리가 방문했다.
'2026 HJ중공업·동부건설 챔피언십'은 지난 8일부터 11일까지 에이원컨트리클럽에서 열렸다. KLPGA 투어에서 유일하게 변형 스테이블포드 방식으로 진행되는 대회다. 올해부터 부산 기업인 HJ중공업이 공동 주최사로 참여했다.
변형 스테이블포드는 홀별 성적을 점수로 환산해 합산하는 방식이다. 버디와 이글 등 공격적인 플레이가 순위에 직접 반영된다.
전재수 시장은 "스포츠를 통해 모인 정성이 어려운 이웃과 부산의 유소년 선수들에게 전달되게 돼 뜻깊다"며 "기부금이 복지 지원과 유망주 육성에 실질적으로 활용되도록 하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com