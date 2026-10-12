전국 광역단체장 10월 12일 일정

AI 핵심 요약beta
- 신용한 충북지사가 12일 확대간부회의 등 일정을 소화했다
- 이철우 경북도지사는 12일 의약품 공급체계 업무협약을 맺었다
- 추미애 경기도지사는 12일 임시회 본회의와 주간회의를 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲신용한 충북지사(10.12)
-확대간부회의(09:00 다목적관)
-해성약품 기탁식(11:00 여는마당)
-충북과학기술혁신원 현안보고(12:00 여는마당)
-대한어머니회 전국대회(14:00 괴산 청소년수렴마을 보람원)
▲이철우 경북도지사
- 안동 특수관리의약품 공급체계 구축사업 업무협약식(11:00 스탠포드호텔 안동)
- 경북 소상공인 금융안전망 강화를 위한 경상북도-시중은행-경북신용보증재단 업무협약식(15:00 사림실)
▲이원택 전북지사
- 간부회의 (09:00 종합상황실)
- 제4차 통합방위회의 (11:30 충무시설)
- 제432회 도의회 본회의 (14:00 본회의장)
▲허태정 대전시장
-CES 2027 대전통합관 운영 추진단 발대식(13:45 스마트업파크)
-자치구 상생공감투어(유성구)(15:00 충남대 백마홀)
▲박수현 충남지사
-기자회견(10:00 대회의실)
-건설 신기술·우수자재 전시회 및 직무교육 세미나(13:10 문예회관)
-충무훈련 최초상황보고회(14:30 전시종합상황실)
▲우상호 강원도지사
-도정질문(10:00 도의회 본회의장)
-(재)한국여성수련원장 임명장 수여식(13:00 통상상담실)
-2026년 강원 농공단지 도약의 날 (17:00춘천 스카이컨벤션)
▲전재수 부산시장
- 부산 구석구석 시민 일상을 바꾸다 구군 현장방문(10:00 수영구, 남구)
- 민선9기 부산 체육정책 비전 특강( 15:00 대강당)
▲민형배 전남광주통합특별시장
-시의회 임시회 제2차 본회의(10:00 시의회 전남청사 본회의장)
-AI자율운영조선소 투자·업무협약 체결 및 산업부·해수부 M.AX 얼라이언스 전략회의(13:00 호텔현대 바이라한 목포)
▲추미애 경기도지사
- 제394회 임시회 제1차 본회의(11:00 본회의장)
- 주간회의(14:00 서희홀)
▲조상호 세종시장
-외부 일정 없음
▲박완수 경남지사
- 재청
▲박찬대 인천시장
- 통상업무
추경호 대구광역시장
▲추경호 대구시장
- 공식일정 없음
[전국 종합=뉴스핌]
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