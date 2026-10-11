경남도 '2026 코리아드라마어워즈' 성황…AI 숏폼 드라마 첫 공개

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'자백의 대가'·'허수아비' 배우 박해수 대상



[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 드라마 팬 1500여 명이 경남 진주에 모인 가운데 올 한해 K-드라마의 주인공이 가려졌다. 경남을 배경으로 한 AI 숏폼 드라마도 처음 공개됐다.

경남도는 지난 10일 진주 경남문화예술회관 대공연장에서 국내외 배우와 드라마 팬 등 1500여 명이 참석한 가운데 '2026 코리아드라마어워즈'를 개최했다고 11일 밝혔다

박일웅 경남도 행정부지사가 지난 10일 경남문화예술회관 대공연장에서 열린 '2026 코리아드라마어워즈'에서 인사말을 하고 있다.[사진=경남도] 2026.10.11

올해 17회를 맞은 코리아드라마어워즈는 지상파·케이블·온라인동영상서비스(OTT) 등에서 방영된 드라마를 통합 심사하는 국내 대표 드라마 시상식이다. 문화체육관광부와 경남도, 진주시가 후원했으며 (사)코리아드라마페스티벌 조직위원회가 주최·주관했다.

대상은 드라마 '자백의 대가'와 '허수아비'에서 활약한 배우 박해수에게 돌아갔다. 작품상은 JTBC '모두가 자신의 무가치함과 싸우고 있다'가 받았다.

이날 행사는 레드카펫으로 시작했다. 이후 숏폼 드라마 상영에 이어 배우 류승수·하도권·박유나가 진행을 맡은 시상식이 이어졌다.

박일웅 경남도 행정부지사와 조규일 진주시장 등이 참석해 수상자를 축하했다. 박 부지사는 레드카펫 행사에 참석해 신스틸러상을 시상하고 축제 준비에 참여한 관계자들을 격려했다.

올해 시상식에서는 진주를 배경으로 제작한 숏폼 드라마가 처음 공개됐다. 생성형 인공지능(AI) 기술과 글로벌 배우를 활용해 제작된 '그녀가 웃잖아'는 진주의 지역 매력을 담아냈다.

창 감독(본명 윤홍승)이 연출하고 이집트 출신 배우 야스민 알라딘 등이 출연한 '진주'도 함께 제작됐다. 도는 숏폼 드라마 시장의 성장에 대응하고 새로운 콘텐츠 제작 방식을 모색하기 위해 이번 작품을 기획했다.

시상식은 유튜브 라이브를 통해 전 세계에 생중계됐다. 현장을 찾지 못한 국내외 K-드라마 팬들도 온라인으로 시상식을 함께 볼 수 있었다.

도 관계자는 "코리아드라마어워즈는 국내외 드라마 관계자와 팬이 K-드라마의 성과를 함께 나누는 자리"라며 "지역 문화자원을 활용한 콘텐츠 발굴과 다양한 문화행사를 통해 경남의 K-콘텐츠 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.

코리아드라마어워즈는 지난 9일부터 18일까지 진주시 일원에서 열리는 '2026 코리아드라마페스티벌'의 대표 프로그램이다. 축제 기간에는 콘서트와 뮤직페스타, 드라마 스크립트 관련 프로그램 등이 이어진다.

news2349@newspim.com