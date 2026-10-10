부산해경, 남형제도 인근서 크루즈선 뇌졸중 의심 승객 이송

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[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산항을 출항한 국제크루즈선에서 뇌졸중 의심 증상을 보인 외국인 승객이 해경의 신속한 구조로 병원에 이송됐다.

부산해양경찰서는 지난 9일 오후 부산 남형제도 인근 해상에서 국제크루즈선 승객 A(50대·러시아)씨를 긴급 이송했다고 10일 밝혔다.

부산해경이 지난 9일 밤 남형제도 인근 해상에서 뇌졸중 의심 증상을 보인 국제크루즈선 내 외국인 승객을 긴급 이송하고 있다.[사진=부산해양경찰서] 2026.10.10

A씨는 이날 오후 8시38분께 부산항을 출항해 중국으로 향하던 크루즈선 S호(16만9379t)에서 정신이 혼미하고 거동이 불편한 증상을 보였다. 관련 무전은 부산항VTS에 접수됐다.

신고를 받은 부산해경은 경비함정과 남항파출소 연안구조정, 중앙해양특수구조단을 현장에 투입한 뒤 S호를 부산 남외항 묘박지 방향으로 이동하도록 했다.

구조대원들은 크루즈선에 올라 들것을 이용해 A씨를 연안구조정으로 옮겼다. 당시 A씨는 의식이 있었지만 걷지 못했으며 선내 의사는 뇌졸중이 의심된다고 판단했다.

A씨는 산소호흡기를 착용한 상태로 육지에 도착한 뒤 대기 중이던 119구급대에 인계돼 인근 병원으로 이송됐다.

성대훈 서장은 "해상에서 응급환자가 발생하면 육상보다 의료기관 접근이 어려운 만큼 신속한 신고와 관계기관 간 협조가 중요하다"며 "해상 응급환자의 안전한 이송을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com