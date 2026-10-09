[인터뷰] 천호성 전북교육감 "아이들 삶 바꾸는 교육…지역화·다양화·특성화로 미래 열 것"

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청사 스피드게이트 철거·간부회의 생중계...열린 행정 72.2% 긍정 평가

교육혁신선도지역 14개 시군 모두 참여…학생 마음건강·기초학력·진로교육 강화

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 천호성 전북도교육감은 9일 취임 100일을 맞아 전북교육의 핵심 방향으로 학생 개개인의 성장과 지역 특성을 살린 교육혁신을 제시하며 학교 현장에서 체감할 수 있는 변화를 만들어가겠다고 강조했다.

천 교육감은 교육의 가장 중요한 책무는 아이들의 생명과 안전을 지키고 스스로 생각하고 도전하며 살아가는 힘을 길러주는 것이라며 기초학력부터 마음건강, 진로·진학, 지역사회 연계까지 교육 전반의 변화를 추진하겠다는 구상을 밝혔다.

취임 직후 청사 스피드게이트를 철거하고 간부회의 생중계를 시작하는 등 교육행정의 문턱을 낮추는 한편, 학교의 자율성을 확대하고 교육청이 현장을 지원하는 체계로 전환하겠다는 의지도 강조했다.

천호성 전북교육감 취임 100일 인터뷰[사진=전북교육청]2026.10.09 lbs0964@newspim.com

다음은 천호성 전북특별자치도교육감과의 일문일답.

-살아가는 힘을 키우는 전북교육이라는 비전에는 어떤 의미가 담겼나.

▲살아가는 힘은 아이들이 학교에서 배운 것을 자기 삶에 활용하고 스스로 생각하고 판단하며 자기 길을 찾아갈 수 있는 힘이다.

지식을 많이 아는 것만으로는 충분하지 않다. 읽고 쓰고 생각하는 기초학력과 질문하고 탐구하는 힘, 다른 사람과 협력하고 다시 도전하는 힘까지 모두 포함한다.

어떤 정책이나 사업이든 우리 아이들의 삶에 실제로 도움이 되는지를 가장 먼저 살피겠다. 특히 기초학력은 공교육이 끝까지 책임지고 아이들이 자신의 장점과 가능성을 발견해 자신에게 맞는 진로와 진학의 길을 찾도록 돕겠다.

학교 수업도 정답을 외우고 찾아내는 데 머무르지 않고 학생이 스스로 질문하고 생각하고 판단해 자기 의견을 표현하는 방식으로 바뀌어야 한다.

아이들은 스스로 생각하며 자신의 길을 찾고 교사는 수업과 학생 지도에 집중하며 학교는 한 아이 한 아이의 성장을 책임지는 곳으로 달라져야 한다.

-지역화·다양화·특성화를 교육정책 방향으로 강조하는 이유는.

▲전북교육이 경쟁력을 가지려면 다른 지역을 따라가기보다 전북의 여건과 강점을 살린 교육을 해야 한다. 지역마다 산업과 문화, 역사, 환경이 다르고 학교와 학생들의 요구도 다른 만큼 모든 학교가 똑같은 교육을 할 필요는 없다.

전북유학을 확대하고 지역 산업과 연계한 특성화고 교육과정을 강화하는 것도 같은 맥락이다. 지방자치단체와 대학, 지역사회가 가진 자원을 학교 교육과 연결해 아이들에게 다양한 배움과 진로의 기회를 제공하겠다. 좋은 교육을 찾아 학생들이 전북으로 들어오고 지역에 정착할 수 있도록 하겠다.

궁극적으로 교육이 지역을 살리고 지역이 다시 학교와 아이들을 키우는 선순환 구조를 만드는 것이 목표다.

-당선인 시절부터 교육혁신선도지역 공모를 준비해왔는데 선정 결과를 어떻게 전망하는가.

▲교육혁신선도지역은 당선인 시절부터 중요하게 생각하고 준비해 온 정책이다. 학령인구 감소와 지역소멸이라는 전북의 현실을 생각할 때 교육이 지역을 살리는 핵심 동력이 돼야 한다고 봤기 때문이다.

이번 공모에는 전북 14개 시군이 모두 참여했다. 교육청과 교육지원청, 지방자치단체가 원팀이 돼 지역의 특성과 교육 여건을 면밀히 분석하고 지역마다 차별화된 교육혁신 모델을 만드는 데 상당한 공을 들였다.

아직 평가가 진행 중인 만큼 결과를 예단하기는 어렵다. 다만 준비 과정과 각 지역이 마련한 계획의 완성도를 볼 때 좋은 결과를 기대하고 있다.

교육청은 5개 지역 이상 선정을 목표로 하고 있지만 가능하면 더 많은 지역이 선정되기를 바란다.

무엇보다 이번 공모를 준비하면서 14개 시군 모두가 지역의 교육 문제를 고민하고 교육청과 지방자치단체, 지역사회가 함께 해결책을 만드는 협력체계를 갖췄다는 점이 중요하다.

선정 결과와 관계없이 협력체계를 지속하겠다. 선정 지역은 계획이 현장에서 제대로 실행되도록 지원하고 선정되지 못한 지역도 교육혁신 모델이 사장되지 않도록 지원 방안을 찾겠다.

교통안전지도 모습[사진=전북교육청] 2026.10.09 lbs0964@newspim.com

-청사 스피드게이트를 철거하고 간부회의 생중계를 시작했는데.

▲취임하면서 가장 중요하게 생각한 것 중 하나가 교육청의 문턱을 낮추고 교육행정을 더 투명하게 만드는 것이었다. 청사 스피드게이트를 철거한 것은 교육청이 교육가족과 도민 누구에게나 열려 있어야 하며 교육감부터 현장의 목소리를 가까이에서 듣겠다는 뜻을 담았다.

간부회의 생중계도 정책이 결정된 결과만 알리는 것이 아니라 어떤 문제를 고민하고 어떤 논의를 거쳐 정책을 만들어가는지 그 과정까지 투명하게 공개하자는 취지다. 지난 7월 28일부터 주간정책회의와 기관장회의를 생중계하고 다시보기도 제공하고 있다.

교직원 설문에서도 생중계를 경험한 응답자의 72.2%가 정책 방향과 회의 내용을 파악하는 데 도움이 됐다고 답했다. 열린 행정은 단순히 문을 열어놓는 데 그쳐서는 안 된다. 현장의 목소리를 듣고 정책 결정 과정을 공개하며 그 결과에 책임지는 것까지가 열린 행정이다.

앞으로도 교육청과 학교 현장의 거리를 좁히고 교육가족과 도민이 전북교육의 변화 과정에 함께 참여할 수 있도록 소통하고 신뢰받는 교육행정을 만들어가겠다.

-전북유학 확대를 추진하고 있다. 구체적인 계획은.

▲전북유학은 단순히 학생 몇 명을 농촌학교로 데려오는 사업이 아니다. 학생이 들어오면 학교가 살아나고 학교가 살아나면 지역에도 새로운 활력이 생긴다.

우선 농촌유학은 지역과 학교의 특색을 살린 교육과정을 다양화하고 안정적인 거주시설을 확보해 더 많은 학생과 가족이 전북을 찾도록 하겠다.

특성화고 국제반 운영과 해외 교육기관 협력을 통해 국제학생 유치까지 확대할 계획이다. 장기적으로 전북이 국내외 학생들이 찾아와 배우고 성장하는 교육의 새로운 거점이 되도록 하겠다.

이번 미국 시애틀·시카고 방문도 그 기반을 마련하기 위한 것이었다. 현지 한국교육원과 학교, 한인사회 등과 협력해 전북유학 단기캠프를 운영하고 재외동포 자녀의 전북지역 학교 정규·편입학 수요도 파악할 수 있었다.

미국 워싱턴주의 올림픽뷰 K-8은 워싱턴주 최초로 한국어·영어 이중언어 프로그램을 운영하고 있다. 저학년 시기에는 수학과 과학, 역사, 문화 등 주요 과목을 포함해 전체 수업의 90%를 한국어로 진행하고 있었다.

페더럴웨이 교육구 파이퍼 교육감에게 확인한 결과 지역사회에서 한국어와 한국어 교육에 대한 요구가 높았다.

우리가 자신감을 갖고 미리 준비하면 기회가 주어질 것이라고 확신한다.

-교육인권 보호망 구축을 취임 후 첫 번째 결재 과제로 추진했는데.

▲ 취임과 함께 교권과 학생인권을 함께 보호하는 촘촘한 교육인권 보호망을 만들겠다고 약속했다. 우선 현장 경험이 풍부한 교사 3명을 교육인권보호관으로 배치해 학교를 직접 찾아가 교권침해와 갈등 사안을 듣고 필요한 지원을 연결하는 찾아가는 교육인권보호관제를 운영하고 있다.

전문적인 법률지원도 강화하고 있다. 교권과 학교폭력 분야 전담 변호사를 각각 1명씩 채용해 법률 자문과 상담, 현장 지원은 물론 행정심판과 소송까지 원스톱으로 지원하는 체계를 구축해 나갈 것이다.

최근에는 중대한 교육활동 침해를 당한 교원을 신속하고 체계적으로 보호하기 위해 교권침해 중대사안 원스톱 지원단도 본격 가동했다. 피해 교원이 복잡한 대응 절차를 혼자 감당하지 않고 사건의 상처를 치유하고 회복하는 데 집중할 수 있도록 초기 접수부터 사안 종결까지 교육청이 책임지고 지원하는 통합체계다.

중대한 교육활동 침해는 교원 개인의 피해를 넘어 학생의 학습권과 교육공동체의 신뢰에도 영향을 미친다. 신속·책임·통합 지원을 원칙으로 피해 교원을 적극 보호하겠다. 교권과 학생인권이 함께 존중받고 선생님은 안심하고 가르치며 학생은 안전하게 배울 수 있는 학교를 만들겠다.

-전북의 미래산업을 키우려는 전북 인재 육성의 큰 그림은 무엇인가.

▲ 초·중·고 교육과 대학, 지역산업을 따로 봐서는 안 된다. 우리 지역 대학을 나온 학생들이 지역 인재로 성장해 전북에서 역할을 해야 지역도 함께 살아날 수 있다.

나무에 비유하면 초·중·고 교육은 나무를 심고 튼튼하게 가꾸는 단계다. 대학에서 꽃을 피우고 졸업한 뒤 지역에서 역할을 할 때 비로소 열매를 맺는다고 생각한다.

교육청은 그 기초를 튼튼하게 만들어야 한다. 기초학력을 갖추고 독서를 통해 AI 시대에 필요한 스스로 생각하고 질문하는 힘을 길러줘야 한다.

학교와 교육청만으로는 충분하지 않다. 지방자치단체와 대학, 기업, 지역사회가 함께 연결돼 아이들이 전북에서 배우고 꿈꾸며 졸업이 떠남이 아니라 정착의 출발점이 되는 구조를 만들어야 한다.

그레이서 한국학교 도서기증[사진=전북교육청] 2026.10.09 lbs0964@newspim.com

-전북학생진로진학교육원 설립을 공약했는데 기존 진로·진학 지원체계와 차이는.

▲ 현재 전북교육청은 6개 권역 진로·진학센터를 운영하고 있으며 도내 모든 교육지원청을 통해 학생과 학부모가 상시적으로 진로·진학 상담을 받을 수 있는 체계를 갖추고 있다.

전북학생진로진학교육원은 기존 상담체계를 없애거나 대체하는 기관이 아니다. 기존 상담 기능을 바탕으로 진로교육의 범위와 역할을 훨씬 넓히는 것이다.

직업 세계가 빠르게 변화하고 대학입시 환경도 계속 달라지고 있다. 이제는 학생들에게 어느 대학과 학과에 갈 것인지를 상담해주는 것만으로는 충분하지 않다. AI를 활용한 진로교육이나 미래 직업 체험처럼 학생들이 변화하는 사회를 직접 경험하고 자신의 진로를 설계할 수 있는 교육이 필요하다.

교육원은 학생들에게 다양한 미래 진로를 체험하고 자신에게 맞는 진학 경로를 설계하도록 지원하고 학교에는 전문적인 진로·진학 컨설팅과 교원 연수를 제공하게 될 것이다.

대학과 기업, 연구기관, 공공기관 등 지역의 다양한 자원을 발굴해 학교와 연결하는 역할도 중요하다. 학생들이 전북에서도 폭넓은 진로 경험을 쌓고 정보를 받아 진로를 선택하는 데 그치지 않고 직접 경험하고 도전하면서 자신의 미래를 설계하도록 지원하겠다.

-정부가 지방교육재정교부금 개편과 관련 전북교육청은 어떻게 대응하고 있나.

▲지방교육재정교부금은 단순히 학생 수만을 기준으로 판단할 문제가 아니다. 학생 수가 줄더라도 학교와 교원, 교육시설을 유지하는 데 필요한 기본 비용이 있고 기초학력과 학생 마음건강, 특수교육, AI·디지털 교육, 노후 학교시설 개선 등 새롭게 늘어나는 교육 수요도 많다.

특히 전북은 농산어촌과 소규모 학교가 많아 안정적인 교육재정 확보가 더욱 중요하다. 교부금이 줄어들면 결국 그 영향은 학교와 아이들에게 돌아갈 수밖에 없다. 교육재정은 국가 재정 상황에 따라 흔들리는 재원이 아니라 아이들의 교육받을 권리와 교육자치를 안정적으로 보장하는 기반이어야 한다.

정부가 교육환경의 변화를 반영해 제도를 개선하려는 취지는 이해한다. 다만 50년 넘게 유지해 온 교육재정의 근간을 바꾸는 문제인 만큼 시도교육청과 교육현장의 충분한 의견 수렴과 사회적 논의가 선행돼야 한다.

전북교육청도 대한민국교육감협의회 등과 함께 안정적인 교육재정이 확보될 수 있도록 국회 설득 작업 등에 적극적으로 나서겠다.

lbs0964@newspim.com