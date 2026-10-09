美, 마이크로소프트 등 일부 기업 영주권 신청 중단…"미국인 해고하고 외국인 채용"

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 행정부가 8일 MS 등 영주권 절차를 중단했다.
- 밴스 부통령은 MS의 H-1B·영주권 남용을 비판했다.
- 행정부는 하버드 등 9개 대학도 비자 조사에 착수했다.
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[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 도널드 트럼프 미국 행정부가 8일(현지시간) 마이크로소프트(MS)와 어도비, 주요 정보기술(IT) 아웃소싱 업체들의 영주권 신청 절차를 중단시켰다. 하버드와 예일 등 9개 대학에 대한 조사도 착수했다. 숙련 외국인 노동자 프로그램을 겨냥한 조치로는 지금까지 가장 광범위하다.
J.D. 밴스 부통령은 이날 백악관 기자회견에서 MS를 직접 겨냥했다. 그는 "불행히도 미국에서 이 제도를 MS보다 더 많이 이용한 기업은 없다"며 MS가 지난해 미국인 노동자 6000명을 해고하면서 H-1B 비자 6300건과 영주권 3000건 가까이를 받았다고 설명했다. 이어 "계산해보면 MS가 해고한 노동자 한 명당 사실상 외국인 계약노예 1.5명으로 대체한 셈"이라고 말했다.
구인 공고 관행도 문제 삼았다. 그는 "작은 지역 신문에 광고를 내고는 '우리가 자리를 공고했는데 아무도 지원하지 않았다'고 말한다"며 "그 무응답을 근거로 미국인 노동자를 사실상 외국인 계약노예로 교체한다"고 주장했다.
중단된 것은 영주권 취득에 필요한 영주 노동인증(PERM) 절차다. 고용주가 외국인을 채용해도 미국인의 임금이나 일자리에 해를 끼치지 않는다는 점을 입증해야 하는 단계로, 대부분의 취업 기반 영주권에 필수다. 미 노동부 자료에 따르면 MS는 PERM 신청이 가장 많은 기업이다. 중단 기간에 대해 밴스 부통령은 "필요한 만큼"이라고 했다.
MS는 반박했다. 회사는 성명에서 "미국 내 MS 직원 대다수는 미국인"이라며 지난 회계연도에 제출한 H-1B 신청 6000건 중 80%가 신규 채용이 아니라 기존 직원의 신분 연장이나 변경을 위한 것이었다고 강조했다. 나머지 신규 직원 신청도 "이미 합법적으로 미국에 체류하다가 우리 회사에서 일하기로 한 사람들로, 미국 내 전체 인력의 1%에 불과하다"고 했다.
키스 손더링 노동장관은 중단 대상에 코그니전트와 인포시스, 타타컨설턴시서비스(TCS), 위프로, HCL테크놀로지스, 캡제미니가 포함된다고 밝혔다. 이들 기업은 2009년 이후 외국인 노동자 300만 명 가까이를 신청해 H-1B 비자 승인 23만 건 이상, 영주 노동인증 10만 건 이상을 받았다는 것이 노동부 설명이다.
인도 IT산업협회 나스콤은 미국 내 인도 기술 기업들이 H-1B 의존도를 크게 줄였으며 PERM을 통해 영주권을 신청하는 직원도 상대적으로 적다고 밝혔다.
밴스 부통령은 교환방문(J-1) 비자 남용 의혹으로 9개 대학을 조사하겠다고도 밝혔다. 하버드와 예일, 스탠퍼드, 브라운, 피츠버그대, 캘리포니아대 데이비스 캠퍼스, 캘리포니아공대, 애리조나주립대, 매사추세츠공대(MIT)다. 앤서니 데스포지토 노동부 감찰관은 이미 소환장을 발부했다며 외국의 영향력이나 부적절한 재정 관계, 비자 남용이 연방 지원 연구를 훼손하고 있는지 들여다볼 것이라고 설명했다.
대학 총장들을 대표하는 미국교육협의회의 세라 스프라이처 부회장은 "미국 경제 전체에 막대한 영향을 줄 수 있다"며 유학생들이 미국에서 연간 400억 달러를 써왔다고 지적했다.
mj72284@newspim.com