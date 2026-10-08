추미애, 취임 100일 맞아 자율주행 교통혁신 비전 'CARE' 발표

AI 핵심 요약beta
- 추미애 경기도지사가 8일 취임 100일 맞아 교통혁신 비전을 발표했다
- 자율주행 4대 비전 CARE로 교통격차 해소와 안전강화를 제시했다
- 경기도는 2027년 광역버스 개조해 2029년 실증운행 추진했다
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2028년 고속도로 자율주행 광역버스 시험운행·2029년 승객 탑승 실증 추진
통합 인공지능 모델(E2E) 개발로 시내버스 및 수요응답형 교통(DRT)까지 확산
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 취임 100일을 맞은 추미애 경기도지사가 별도의 기념행사 대신 교통 정책 현장을 찾아 자율주행 기술을 기반으로 도내 전역의 교통 격차를 해소하겠다는 미래 교통혁신 비전을 공식 발표했다.
추미애 지사는 8일 성남시 판교테크노밸리 내 '스마트모빌리티 실증허브'와 '경기도 미래모빌리티센터'를 방문해 도민이 체감할 수 있는 교통 패러다임 전환 방안을 제시했다고 밝혔다.
추 지사는 이날 이동 편의·안전·친환경·합리적 비용을 골자로 한 자율주행 4대 핵심 비전 'CARE'(Cost-Effective, Accessible, Reliability, Environment)를 선언했다.
CARE 비전은 합리적인 요금 체계와 인프라 구축 비용 절감을 바탕으로 AI 기술을 접목해 교통 소외 지역까지 운행을 넓히고 중앙관제 및 친환경 자율주행차(전기·수소) 도입을 통해 탄소 배출 축소와 안전성을 동시에 확보하는 구상이다. 핵심 사업으로는 국내 최초 '고속도로 자율주행 광역버스' 도입이 추진된다.
도는 2027년 기존 광역버스 3대를 자율주행 전용 차량으로 개조하고 AI 운전 시스템을 탑재한 뒤 2028년 고속도로 포함 1개 노선에서 무인 시험운행을 거쳐 2029년 실제 승객 탑승 실증을 진행할 계획이다. 2030년 이후에는 운행 노선 확장 및 차량을 10대 이상으로 대폭 늘린다.
광역버스에는 도가 자체 개발 중인 'E2E(End-to-End) 자율주행 인공지능 모델'이 적용된다. E2E는 도로 및 주행 상황 인지부터 판단, 제어까지 전 과정을 하나의 AI 모델로 통합 처리하는 차세대 기술이다. 도는 이 기술을 시내버스와 사용자 호출형 수요응답형 교통수단(DRT)까지 점차 확대 도입할 방침이다.
추 지사는 이날 판교 현장에서 원격운전 실증차량에 직접 탑승해 시험 이동을 마친 후 "지난 100일이 경기도의 현실을 살피고 미래를 준비하는 시간이었다면, 앞으로는 준비한 혁신을 현실로 만들어 도민 삶에 실질적인 변화를 일으키겠다"라고 밝혔다.
이어 "그동안은 도민이 버스 노선과 시간에 맞춰 이동해야 했지만 앞으로는 교통체계가 도민의 수요에 맞춰 스스로 움직이는 시대가 될 것"이라며 "판교에서 시작한 모빌리티 혁신을 경기도 전역으로 확산시켜 대한민국의 미래 교통을 선도하겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com