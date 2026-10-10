이번주 국내 주요 금융일정(10.12~10.16)

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AI 핵심 요약

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  • 금융당국이 12일 시장점검과 채권개정에 나섰다
  • 13일 부동산 PF 점검과 공시 개선을 추진했다
  • 15일 가계대출·금융시장 동향 발표가 예정됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

금융위원회·금융감독원·한국은행
[서울=뉴스핌] 이형일 부총리 겸 재정경제부 장관이 2일 서울 중구 은행연합회에서 열린 '시장상황점검회의'를 주재하며 회의 시작에 앞서 기념사진을 찍고 있다.왼쪽부터 이찬진 금감원장, 홍지선 국토부장관, 이형일 부총리, 신현송 한국은행 총재, 이억원 금융위원장.[사진=재정경제부 ] 2026.10.02 photo@newspim.com

 

10월 12일(월요일)
금융위원회, 소멸시효 완성 조건부 대손인정을 위한「금융기관채권대손인정업무세칙」개정 시행(6시)
금융감독원, PEF 운용사에 대한 내부통제 점검 실시(12시)
신현송 한국은행 총재, 국정감사(10시)
한국은행, 신현송 한국은행 총재, 「G20 재무장관·중앙은행총재 회의」 및 「IMF-WBG 연차총회」 참석(12시)

10월 13일(화요일)
이억원 금융위원장, 국무회의(10시)
금융위원회, 부동산 PF 상황 점검회의 개최(12시)
이찬진 금융감독원장, 주례 임원회의(16시)
금융감독원, 2027년 K-IFRS 제1118호 시행, 준비상황을 점검하세요(6시)
금융감독원, 투자자들이 공시정보를 손쉽게 분석·활용할 수 있도록 Open DART 개선 및 XBRL 택사노미 정비를 추진합니다(12시)
신현송 한국은행 총재, G20 10월 재무장관·중앙은행총재 회의 및 IMF/WBG 연차총회 출장(10월13일~10월17일)
한국은행, 2026년 제18차(비통방) 금통위 의사록 공개(16시)

10월 14일(수요일)
금융감독원, 증권사 계좌개설 방법에 따른 위탁매매수수료 차등 개선(12시)
금융감독원, 중소금융업권과 함께 「준법제보 활성화 방안」을 마련하여 시행합니다(12시)
한국은행, 「제15차 한중일 중앙은행 총재회의」 개최 결과(20시)

10월 15일(목요일)
금융위원회, 2026년 9월 가계대출 동향 및 가계부채 점검회의 개최(12시)
한국은행, 2026년 9월중 금융시장 동향(12시)
한국은행, 2026년 8월 통화 및 유동성(12시)

10월 16일(금요일)
이억원 금융위원장, 주간업무회의(10시)
한국은행, 2026년 9월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)(6시)
한국은행, 2026년 9월 이후 국제금융·외환시장 동향(12시)

eoyn2@newspim.com

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[뉴스핌 베스트 기사]

사진
리센느, 'SBS 8뉴스' 출연…지상파 메인 첫 출격 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 리센느가 지상파 메인 뉴스에 처음 출연한다. 리센느는 오는 11일 방송되는 SBS '8뉴스'에 출연해 2024년 데뷔 이후 활동을 돌아보고 최근 이어지고 있는 뜨거운 인기에 대한 솔직한 이야기를 전한다. [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 리센느. [사진=SBS] 2026.10.08 moonddo00@newspim.com 원이, 리브, 미나미, 메이, 제나 등 다섯 멤버는 이날 이현영 앵커와 함께 대표곡 '러브 어택(LOVE ATTACK)'의 역주행부터 꾸준한 사랑을 받고 있는 현재까지 다양한 이야기를 나눈다. 특히 무대가 절실했던 이유와 힘든 시간을 버틸 수 있었던 원동력, 각기 다른 개성을 지닌 멤버들이 끈끈한 팀워크를 유지하는 비결 등을 직접 밝힐 예정이다. 다음 달 3일 발매를 앞둔 미니 4집 '펄스(PULSE)'의 준비 과정과 새 앨범에 대한 이야기도 전한다. 2024년 3월 데뷔한 리센느는 올봄 '거제 야호' 돌풍을 계기로 대중의 주목을 받기 시작했다. 이후 대표곡 '러브 어택'이 차트 역주행에 성공하며 인기를 확장했고, 올여름 지상파 음악방송과 주요 음원 차트에서 두각을 나타내며 장기 흥행을 이어가고 있다. 지난 8월 발표한 리메이크곡 '프리티 걸(Pretty Girl)'과 지난해 7월 발매된 두 번째 싱글 앨범 수록곡 '데자부(Deja Vu)' 역시 잇따라 인기를 얻으며 리센느의 상승세에 힘을 보태고 있다. 한편 리센느가 출연하는 SBS '8뉴스'는 오는 11일 일요일 오후 8시 방송된다. moonddo00@newspim.com 2026-10-08 16:13
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JYP엔터, 고덕 신사옥 건립 백지화 [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = JYP Ent.가 강동구 고덕동 신사옥 건립 사업을 철회한다. 8일 JYP엔터테인먼트는 "당사는 고덕동 신사옥 부지 앞 토지의 용도 변경을 최초 인지한 2026년 4월부터 SH공사 및 강동구청과 수차례 협의를 갖고 사업을 지속하고자 다각도로 노력해 왔으나, 최종적으로 고덕 신사옥 건립 사업을 철회하기로 결정했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 서울 강동구 고덕동에 건립 예정이었던 JYP엔터테인먼트 신사옥 조감도. [사진=강동구] 2026.10.08 alice09@newspim.com 이어 "지난 8월 31일 SH공사로부터 '신사옥 부지 앞 토지 용도 변경에 절차상 문제가 없으며 공원으로의 원상회복 또한 불가하다'는 공식 답변을 수신했다"고 설명했다. JYP 측은 "당사 기준의 본 사업 추진에 관한 핵심 환경이 변경됨에 따라, 현 사옥 이외 임차 건물들의 정황을 비롯해 많은 제반 사항을 다각도 검토하였고 더 이상 사업을 진행하기 어렵다는 최종 결론에 도달했다"고 덧붙였다. 또한 "당사는 현 소재지인 성내동 사옥 인근 건물을 매입하여 구성원의 안정적 업무 환경을 확보하고 보강하는 방향을 수립했다. 오랜 검토와 신중한 협의 끝에 내린 결정인 만큼 너른 이해와 양해 부탁드린다"고 말했다. 앞서 JYP엔터테인먼트는 2023년 10월 SH공사로부터 서울 강동구 고덕동 일대 약 1만675㎡(약 3229평) 규모의 부지를 약 755억원에 매입했다. 기존 성내동 사옥을 대체할 통합 신사옥을 건립하기 위한 것으로, 건축가 유현준 교수가 설계에 참여해 관심을 모았다. 그러나 신사옥 부지 앞에 위치한 공원용지가 고층 건물 건립이 가능한 자족지원시설용지로 변경되면서 문제가 불거졌다. JYP 측은 인접 부지에 고층 건물이 들어설 경우 신사옥의 보안과 사생활 보호, 설계 취지 등이 훼손될 수 있다는 우려를 제기해 온 바 있다. alice09@newspim.com 2026-10-08 15:42

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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