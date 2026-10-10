이번주 국내 주요 금융일정(10.12~10.16)

AI 핵심 요약beta
- 금융당국이 12일 시장점검과 채권개정에 나섰다
- 13일 부동산 PF 점검과 공시 개선을 추진했다
- 15일 가계대출·금융시장 동향 발표가 예정됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
10월 12일(월요일)
금융위원회, 소멸시효 완성 조건부 대손인정을 위한「금융기관채권대손인정업무세칙」개정 시행(6시)
금융감독원, PEF 운용사에 대한 내부통제 점검 실시(12시)
신현송 한국은행 총재, 국정감사(10시)
한국은행, 신현송 한국은행 총재, 「G20 재무장관·중앙은행총재 회의」 및 「IMF-WBG 연차총회」 참석(12시)
10월 13일(화요일)
이억원 금융위원장, 국무회의(10시)
금융위원회, 부동산 PF 상황 점검회의 개최(12시)
이찬진 금융감독원장, 주례 임원회의(16시)
금융감독원, 2027년 K-IFRS 제1118호 시행, 준비상황을 점검하세요(6시)
금융감독원, 투자자들이 공시정보를 손쉽게 분석·활용할 수 있도록 Open DART 개선 및 XBRL 택사노미 정비를 추진합니다(12시)
신현송 한국은행 총재, G20 10월 재무장관·중앙은행총재 회의 및 IMF/WBG 연차총회 출장(10월13일~10월17일)
한국은행, 2026년 제18차(비통방) 금통위 의사록 공개(16시)
10월 14일(수요일)
금융감독원, 증권사 계좌개설 방법에 따른 위탁매매수수료 차등 개선(12시)
금융감독원, 중소금융업권과 함께 「준법제보 활성화 방안」을 마련하여 시행합니다(12시)
한국은행, 「제15차 한중일 중앙은행 총재회의」 개최 결과(20시)
10월 15일(목요일)
금융위원회, 2026년 9월 가계대출 동향 및 가계부채 점검회의 개최(12시)
한국은행, 2026년 9월중 금융시장 동향(12시)
한국은행, 2026년 8월 통화 및 유동성(12시)
10월 16일(금요일)
이억원 금융위원장, 주간업무회의(10시)
한국은행, 2026년 9월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)(6시)
한국은행, 2026년 9월 이후 국제금융·외환시장 동향(12시)
eoyn2@newspim.com