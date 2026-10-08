부산 중구 '제33회 자갈치축제' 15일 개막…"오이소! 보이소! 사이소!"

AI 핵심 요약beta
- 부산 중구가 15일 자갈치축제를 자갈치시장·유라리광장서 연다.
- 축제는 용신제·길놀이·수산물 시식 등으로 꾸민다.
- 중구는 퍼레이드 확대와 통역 부스로 편의를 높인다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
해외 관광객 통역부스 설치 소통 강화
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산 자갈치시장 일대가 수산물과 시장 문화를 즐기는 축제장으로 바뀐다.
부산 중구는 오는 15일부터 18일까지 나흘간자갈치시장과 유라리광장 일원에서 제33회 부산자갈치축제를 개최한다고 8일 밝혔다.
축제에서는 자갈치 용신제와 길놀이를 비롯해 장어 이어달리기, 황금물고기를 찾아라, 수산물 무료 시식회, 세계 최대 회비빔밥 만들기 등이 진행된다.
개막식은 15일 오후 7시 자갈치시장 메인무대에서 열린다. 남항 해상불꽃쇼에 이어 송가인, 손민채, 백수정 등이 축하공연을 펼친다.
올해는 자갈치축제의 대표 행사인 길놀이 퍼레이드 구간을 넓힌다. 퍼레이드는 부산근현대역사관에서 출발해 시티스폿과 광복로 분수광장을 거쳐 자갈치축제 메인무대까지 이어진다.
중구는 자갈치 건어물 먹거리존도 운영한다. 가족 단위 관람객과 젊은 층을 위한 공간으로 구성할 계획이다.
외국인 관광객을 위한 통역 안내부스도 설치한다. 축제 정보 제공과 행사 참여를 지원해 방문객의 이용 편의를 높일 예정이다.
최진봉 중구청장은 "자갈치축제가 대한민국 대표 수산물축제를 넘어 세계인이 찾는 축제로 도약할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com