전북도, '영유아 중심 보육정책' 방향 모색…제2차 중장기계획 수립 논의

AI 핵심 요약beta
- 전북도는 8일 전주서 중장기보육계획 토론회를 열었다
- 유보통합·디지털 전환 대응한 전북형 보육과제를 논의했다
- 도는 의견을 반영해 아이 키우기 좋은 보육정책을 추진한다
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유보통합·디지털 전환·인구구조 변화 대응…양육자·교직원 의견 정책 반영
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 보육환경 변화에 대응하고 영유아의 건강한 성장과 발달을 지원할 지역 맞춤형 정책을 마련하기 위해 제2차 중장기보육계획 수립 정책토론회를 개최했다고 8일 밝혔다.
전북여성가족재단과 함께 이날 전주에서 연 토론회는 '대전환 시대, 전북 보육의 길을 묻다'를 주제로 진행됐다.
제2차 중장기보육계획 수립을 위한 실태조사 결과를 공유하고 유보통합, 디지털 전환, 인구구조 변화에 선제적으로 대응할 전북형 보육정책과 지역 맞춤형 과제를 모색하기 위해 마련됐다.
행사에는 도민, 보육단체와 기관 종사자, 학계·현장 전문가 등 120여 명이 참석해 전북 보육의 현재를 진단하고 향후 정책 방향에 대한 의견을 나눴다.
이성희 우석대학교 아동복지학과 교수가 좌장을 맡았으며 조막래 전북여성가족재단 연구위원이 '데이터로 보는 전북 보육의 현주소와 중장기 정책과제'를 주제로 발표했다.
조 연구위원은 중장기보육계획 수립을 위해 실시한 실태조사를 바탕으로 지역 보육환경을 분석하고 향후 추진할 정책과제를 제시했다.
이어 학계, 양육자, 보육교직원, 어린이집 현장, 보육정책 전문기관, 중앙정부를 대표하는 토론자들이 전북 보육정책의 발전 방향을 논의했다.
토론에는 서영미 호원대학교 아동복지학과 교수, 박영실 양육자, 이은희 남원사과나무어린이집 교사, 우원경 전북특별자치도어린이집연합회장이 참여했다.
허훈 한국보육교육진흥원 품질혁신본부 평가관리부장, 강민규 교육부 영유아정책국장도 함께해 각 분야의 시각에서 전북 보육이 나아갈 방향과 정책과제를 제안했다.
이번 토론회는 실제 아이를 키우는 양육자와 보육교직원, 현장 관계자, 학계, 중앙정부가 한자리에 모여 지역 보육 현안을 공유하고 정책 방향을 함께 논의했다는 점에서 의미를 더했다.
도는 이날 제시된 의견을 면밀히 검토해 제2차 중장기보육계획에 반영하고 영유아의 권리와 건강한 성장·발달을 보장하는 지역 맞춤형 보육정책을 구체화할 계획이다.
사회변화에 대응하는 현장 중심의 정책 기반도 강화한다. 민·관·학 협력을 통해 지속 가능한 보육체계를 구축하고 '아이 키우기 좋은 전북'을 만들어 나갈 방침이다.
양수미 전북도 사회복지정책과장은 "유보통합과 인구구조 변화, 디지털 전환 등 보육환경이 빠르게 변화하는 만큼 현장의 목소리를 바탕으로 정책을 더욱 세밀하게 설계할 필요가 있다"며 "제시된 의견을 제2차 중장기보육계획에 충실히 담아 영유아와 부모, 보육교직원이 함께 행복한 전북형 보육정책을 만들어 나가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com