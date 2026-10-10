[AI박스오피스] 논란의 '암살자들' 부동의 1위 유지…'치이카와' 2주째 예매율 정상

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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 역사 왜곡 논란으로 부산국제영화제 부대 행사, 상영관 무대인사까지 모두 취소 사태를 맞은 영화 '암살자(들)'이 박스오피스 1위를 유지 중이다.

8일 영화진흥위원회 통합전산망에 따르면, 지난 7일 기준 박스오피스 1위는 5만 3891명의 일일 관객을 동원한 '암살자(들)'이 차지했다. 지난 9월 23일 개봉 이후 누적 관객 수 252만 865명을 기록 중이다.

육영수 여사 피격 사건을 소재로 한 영화 '암살자(들)'을 둘러싼 역사 왜곡 논란이 잇단 고발로 번지고 있다. 영화 제작진뿐 아니라 정부 관계자까지 수사기관에 고발되면서 실제 역사적 사건에 영화적 상상력을 더한 작품의 법적 책임 범위에도 관심이 쏠린다. [사진=뉴스핌 DB]

'암살자(들)'은 유해진, 박해일, 이민호 등이 출연했으며 허진호 감독이 연출을 맡았다. 1974년 대통령 영부인 저격 사건 실화를 모티브로 삼아 그 날의 진실과 미스터리에 관한 또 다른 가능성을 제기하는 픽션 영화다. 박훈, 유성주, 박지환, 류혜영, 김대명 등 인상적인 배우들이 함께 열연했다.

일일 순위 2위로 올라선 '극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀'은 일일 관객 수 4만 9227명을 기록했다. 지난 9월 30일 개봉 이후 누적 관객 수 81만 8352명을 동원했다.

3위에는 한 계단 순위가 하락한 '타짜: 벨제붑의 노래'가 이름을 올렸다. 7일 일일 관객 수 2만 8857명을 동원했으며, 누적 관객 수 152만 782명을 기록했다.

치이카와 메인 포스터. [사진=대원미디어]

예매율 1위는 '극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀'이 28.6%로 흥행세를 이어가고 있다. 10만 822명의 예매량(예매 관객 수)을 기록 중이다.

예매율 2위에는 지난 9월 23일 개봉한 '암살자(들)'이 이름을 올렸다. 실화인 영부인 저격 사건을 다루면서 영화 외적으로 논란에 휩싸였으나 16.7%의 예매율과 5만 8827명의 예매량으로 순항 중이다. 이번 주말 300만 고지를 넘어설지 주목된다.

이어 3위는 지난 8월 5일 개봉해 1200만 관객을 돌파한 영화 '오디세이'가 여전한 기세를 보이고 있다. '오디세이'는 12.3%의 예매율과 4만 3167명의 예매량으로 여전히 박스오피스 차트 상위권을 유지하고 있다.

*위 내용은 생성형 AI로 정리한 이번 주 박스오피스 [명령어 : 10월 둘 주 박스오피스, 예매율 순위를 정리해줘=구글 제미나이]

jyyang@newspim.com