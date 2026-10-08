전남광주시교육청, 'K-교육특별시 실현' 합동 연찬회 개최

AI 핵심 요약beta
- 전남광주통합특별시교육청이 8일 나주서 연찬회를 열었다.
- K-교육특별시 실현 위한 교육협력 방안을 논의했다.
- 지역 자원과 학교를 잇는 협력체계 강화에 뜻을 모았다.
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[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시교육청이 8일 나주에서 '민관산학 교육협력위원회 합동 연찬회'를 열고 K-교육특별시 실현을 위한 교육협력 방안을 논의했다고 밝혔다.
이번 연찬회는 본청 및 지역위원회 위원장·부위원장이 한 자리에 모여 지역별 교육 현안을 공유하고 지역의 인적·물적 자원을 활용한 교육 협력 방안을 찾기 위해 마련됐다.
연찬회에서 김대중 교육감은 '아이들의 교육과 지역의 일자리를 잇는 K-교육특별시'를 주제로 특강을 진행했다. 이어 전남광주교육 현안, 주요 정책과제를 공유하고 전남광주교육 정책의 지역별 실현을 위한 의제 발굴과 해결 방안을 논의했다.
위원들은 각 지역에서 추진 중인 교육협력 사례를 공유하고 지역 여건과 특성을 교육에 접목할 수 있는 다양한 의견을 나눴다.
특히 지자체·대학·산업체·지역사회가 보유한 자원과 학교 교육을 연계해 학생의 배움과 진로·진학, 지역의 일자리로 이어지는 선순환 구조를 만드는 데 뜻을 모았다.
김정빈 위원장은 "민관산학 교육협력이 교육청 중심의 사업을 넘어 지자체, 대학, 산업체, 지역사회 등 다양한 주체가 함께 참여하는 지역교육 협력체계로 발전해야 한다"며 "지속적인 소통과 협력을 통해 지역의 교육력을 높여 나가야한다"고 강조했다.
김대중 교육감은 "이번 연찬회가 본청과 교육지원청 위원들이 서로의 경험과 지혜를 나누고 지역교육 발전을 위한 협력의 폭을 넓히는 뜻깊은 자리가 됐길 바란다"며 "앞으로도 지역사회의 다양한 주체들과 긴밀히 소통하며 학생의 성장과 지역의 미래를 함께 만들어가는 교육협력 체계를 강화하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com