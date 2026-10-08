중흥그룹, 전남광주 '반도체 인재 육성' 100억원 통큰기부

AI 핵심 요약beta
- 중흥그룹이 8일 호남권 메가프로젝트 지원에 100억원을 기부했다.
- 전남광주통합특별시와 중흥그룹이 5년간 연 20억원 기탁 협약을 맺었다.
- 기부금은 인프라 구축과 인재 육성, 정착 지원에 쓰인다.
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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 중흥그룹이 호남권 메가프로젝트의 성공적인 추진을 지원하고자 100억원의 자금을 기부한다.
전남광주통합특별시와 중흥그룹은 8일 광주청사 비즈니스룸에서 '반도체 메가프로젝트 성공과 지역 우수 인재 정착을 위한 100억원 기부금 기탁 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.
협약에 따라 중흥그룹은 내년부터 2031년까지 5년간에 걸쳐 매년 20억원씩 총 100억원의 기부금을 기탁한다.
기부금은 ▲지역 전략산업 기업유치 활동 및 전문인력 양성·연구 등 인프라 구축 ▲지역 전략산업, 이공계, 첨단 신기술 분야 우수 대학생 및 청년 연구인재 지원을 위한 미래인재 육성 장학금 ▲지역 정주형 인재육성 프로그램 등에 활용하게 된다.
정원주 중흥그룹 부회장은 "호남권 반도체 메가프로젝트의 성공적인 추진은 물론 지역의 우수 인재 육성과 정착에 의미있게 활용되기를 바란다"고 말했다.
민형배 시장은 "이 기금이 기업과 사람, 연구와 실험 기반을 단단하게 잇고 미래성장에 도움이 되도록 소중히 쓰겠다"고 고 화답했다.
bless4ya@newspim.com