전북교육청 "내년도 유·초·특수교사 임용 평균 경쟁률 5.6대 1"

AI 핵심 요약beta
- 전북교육청이 8일 2027학년도 교사 임용 원서접수 결과를 밝혔다.
- 공립 67명 선발에 372명 지원해 경쟁률 5.6대 1을 기록했다.
- 1차 시험은 11월 7일 치르고 세부 안내는 30일 공지한다.
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[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도교육청은 2027학년도 유치원·초등·특수학교 교사 임용시험 응시원서 접수 결과 공립 교사 67명 선발에 372명이 지원해 평균 경쟁률 5.6대 1을 기록했다고 8일 밝혔다.
이번 임용후보자 선정경쟁시험은 유치원과 초등학교, 특수학교 유치원·초등 교사를 선발하기 위해 실시한다.
분야별로는 유치원 특수교사가 1명 모집에 30명이 지원해 30대 1로 가장 높은 경쟁률을 나타냈다. 유치원 일반은 7명 모집에 196명이 지원해 28대 1로 뒤를 이었다.
초등 교사는 52명 모집에 122명이 지원해 2.3대 1의 경쟁률을 기록했다. 초등 특수교사는 7명 모집에 24명이 지원해 3.4대 1로 집계됐다.
제1차 시험 위탁 선발을 의뢰한 사립 특수학교 2곳의 원서접수 결과도 발표했다.
전북푸른학교는 1명 모집에 2명이 지원해 2대 1, 전북혜화학교는 2명 모집에 4명이 지원해 2대 1의 경쟁률을 보였다.
제1차 시험은 오는 11월 7일 토요일 치러진다. 응시자 유의사항과 시험장소 등 자세한 내용은 10월 30일 금요일 오전 10시에 공지할 예정이다.
자세한 내용은 오는 30일 오전 10시 전북교육청 누리집의 '알림마당-시험/채용/구직-초등임용시험'에 공지할 예정이다.
lbs0964@newspim.com