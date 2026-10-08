김재준 군산시장 취임 100일 '군산 재도약' 본격화…현대차 투자·미래산업 육성

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취임 100일 기자회견…새만금신항 관할 확정·2027년 정부예산안 1조3000억 반영

현대차 9조원 투자·새만금 물류망 구축·생애주기별 복지 등 중장기 성장전략 추진

[군산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 군산시는 김재준 시장이 취임 100일을 맞아 기업 투자와 산업 재편으로 마련한 성장 기반을 일자리 확대와 시민 생활 개선으로 연결하겠다는 시정 구상을 제시했다고 8일 밝혔다.

김 시장은 이날 시청 대회의실에서 열린 기자회견에서 "이제 물길을 돌렸을 뿐, 앞으로 남은 3년 9개월은 변화의 실현과 완성의 시간이 될 것"이라고 강조했다.

김재준 군산시장이 8일 취임 100일을 맞아 기자회견을 갖고 군산 재도약을 위한 미래비전을 밝히고 있다[사진=군산시] 2026.10.08 lbs0964@newspim.com

취임 이후 시정 변화의 출발점으로는 시민과의 소통을 꼽았다. 취임 첫날 시장실을 청사 1층으로 옮기고 50일 동안 모든 읍면동을 방문해 180건의 현장 의견을 들었다.

김 시장은 "그중 가장 무겁게 들은 말씀이 '말해봐야 소용없더라'였다"며 "그 말이 지난 100일 내내 저를 움직였다"고 말했다.

시는 시민의 관점에서 관행적으로 반복하던 업무를 재검토하고 목표와 성과가 불분명한 사업은 원점에서 점검했다. 같은 예산으로 더 많은 시민에게 혜택이 돌아가도록 하는 것을 시정 운영의 기준으로 삼았다.

지역 현안 해결과 산업 기반 확충에도 속도를 냈다. 김 시장은 중앙부처와 국회를 지속적으로 찾아 현안을 설명했으며 새만금신항의 군산 관할 결정과 2027년도 정부예산안 역대 최대 규모인 1조3000억원 반영을 주요 성과로 제시했다.

그는 "갈라파고스 섬처럼 고립됐던 군산에 중앙과 이어지는 다리를 놓았다"며 "대한민국의 성장이 군산의 성장으로 이어지는 길"이라고 평가했다.

군산조선소는 선박 10척의 건조의향서를 확보해 완성선 조선소로의 재도약을 준비하고 있다. OCI와 PKC를 앵커기업으로 한 반도체 소재·부품·장비 특화단지 선정으로 첨단산업 기반도 확대됐다.

현대차그룹의 9조원 규모 새만금 투자 가운데 첫 사업인 AI 데이터센터는 이달 건축심의에 들어가며 실행 단계로 접어들고 있다.

김 시장은 남은 임기의 최우선 과제로 현대차그룹 투자의 완성을 꼽았다. 시장 직속 투자지원단을 구성해 인허가와 기업 애로사항을 한 번에 처리하고 2030년 가동 일정을 맞출 계획이다.

로봇 제조공장과 협력기업을 함께 유치해 피지컬AI 산업을 육성하고 청년들이 지역에 정착할 수 있는 일자리도 만들겠다고 밝혔다.

새만금의 10기가와트 규모 신재생에너지는 기업 유치 기반으로 활용한다. RE100 관련 제도 기반 마련에 힘을 모으고 어청도 해상풍력과 거점항만을 연계해 해상풍력 산업을 키울 방침이다.

물류 기반 확충도 추진한다. 새만금 국제공항 정상 추진, 인입철도 임기 내 착공, 새만금신항과 군산항 연계 운영, 남북3축 도로 조기 개설 등을 주요 과제로 제시했다.

시민 생활 지원은 생애주기에 맞춰 확대한다. 아이와 부모가 함께 이용할 놀이시설을 늘리고 출산과 소아응급 진료 여건을 갖춘 뒤 교육, 청년 일자리·주거, 어르신 돌봄으로 지원을 넓힐 계획이다.

김 시장은 "새로운 산업과 함께 군산이 다시 일어서고 있다. 시민의 삶도 함께 새로워져야 한다"며 "산업이 자라는 만큼 시민의 삶도 나아지게 하겠다"고 말했다. 농어업 분야에도 미래 투자의 성과를 돌리겠다고 약속했다.

문화관광 분야에서는 근대역사문화유산, 원도심, 고군산군도에 문학과 예술을 접목해 다시 찾고 싶은 도시를 만들겠다는 구상을 밝혔다.

영화·드라마 촬영지로 군산을 알리고 원도심 야간경관과 불꽃 행사를 연계해 관광객이 밤까지 머무는 체류형 관광을 활성화할 계획이다.

공직사회에서는 공정한 인사와 업무 중심 평가를 강조했다. 김 시장은 "공정한 인사가 청렴한 공직의 출발"이라며 "줄이 아니라 일로 평가받는다는 믿음이 생기자 공직사회에 활기가 돌기 시작했다"고 말했다.

민원 원스톱 처리체계를 강화하고 소극행정은 시장이 직접 책임지는 방식으로 줄여나갈 방침이다.

이웃 지자체와의 협력도 확대한다. 5년간 중단됐던 서천군과의 협의를 재개했으며 김제시, 부안군과도 공동 현안을 중심으로 협력하겠다고 밝혔다.

김 시장은 한정된 재원을 군산의 미래를 좌우할 핵심사업에 집중해야 한다며 시민들의 이해를 구했다.

그는 "지금은 허리띠를 졸라매고 선택과 집중을 할 때"라며 "시민 여러분의 인내가 필요하지만 그 인내와 희생은 헛되지 않을 것"이라고 말했다.

이어 "현대차 투자가 완성되고 군산 경제에 온기가 돌기 시작하면 그 성과를 시민께 돌려드리겠다"며 "더 많이 감내해 주신 분께는 더 두텁게 돌려드리겠다"고 약속했다.

김 시장은 "군산의 주인은 시민 여러분"이라며 "'시민주권도시, 군산'의 새로운 미래를 향해 한눈팔지 않고 담대하게 가겠다"고 밝혔다.

lbs0964@newspim.com