민형배 "국립의대 추천 심사, 불공정 문제 없었다"

AI 핵심 요약beta
- 민형배 시장이 8일 의대 추천 심사 공정성 논란을 반박했다.
- 교육부 검증 단계라 부지 문제도 걸러질 것이라 밝혔다.
- 서남권 발전 TF를 가동하고 종합 대책을 수립 중이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 전남광주통합특별시장이 국립의대 후보대학 추천 심사의 불공정 논란과 관련해 "납득할 만한 문제를 접해 보지 못했다"며 정면 반박했다.
민 시장은 8일 광주청사 비즈니스룸에서 통합특별시 출범 100일 기념 기자회견을 열고 취재진의 관련 질의에 이같이 답했다.
민 시장은 "각 지역이 의대를 설립하고자 하는 의지가 공정성 시비 문제로 갔다"며 "이 과정에서 갈등이 생기는 거라고 본다"고 주장했다.
민 시장은 "교육부가 추진계획서를 제출받은 상태고 이제 검증을 시작하는 단계"라며 "(순천대의) 부지 확보 문제도 교육부 심사에서 당연히 걸러지게 돼 있다"고 설명했다.
그는 "만약에 각 대학이 제출한 자료에 사실과 다른 내용이 있으면 어떤 불이익도 받겠다는 동의서를 받았다"고 덧붙였다.
민 시장은 오히려 "갈등으로 표현되고 있지만 양 지역에 의료 인프라를 확충하는 데 동력을 제공했다"며 "실제로 이재명 대통령이 국무회의에서 탈락한 대학과 지역의 실망감이 크니 보완하는 방법을 찾아보자고 제안했다"고 전했다.
전남광주시는 행정문화부시장을 단장으로 '서남권 발전전략 TF'를 가동 중이다. ▲의료체계 구축 ▲지역발전 ▲사회간접자본(SOC) 등 정주여건 개선 ▲대학 지원 등 4개 전담반으로 구성됐다.
현재 의료·대학·지역발전 등을 아우르는 종합 발전대책인 '서남권 대도약 이니셔티브'를 수립 중이다.
bless4ya@newspim.com