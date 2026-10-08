전북도, '피지컬AI·로봇' 전략포럼 출범…제조산업 연계·글로벌 협력 모색

AI 핵심 요약beta
- 전북자치도가 8일 피지컬AI·로봇 조찬포럼을 시작했다.
- 도는 제조산업과 AI 연계 과제를 발굴하기로 했다.
- 전북은 산학연정 협력으로 국가사업 확대를 추진했다.
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매월 첫째·셋째 목요일 정례 운영…현장 과제 발굴·국가사업 연계 추진
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 제조산업과 피지컬AI·로봇 기술을 연결하고 국가사업과 글로벌 협력 과제를 발굴하기 위한 정례 조찬포럼을 시작했다고 8일 밝혔다.
이날 도청 중회의실에서 열린 '전북 피지컬AI·로봇 글로벌 전략 조찬포럼' 첫 회의는 전북테크노파크, 제조혁신피지컬AI협회, 피지컬AI얼라이언스가 공동 주관했다.
이원택 도지사, 김동구 도의회 경제산업건설위원장, 정재민 KAIST 대외부총장, 김순태 전북대 피지컬AI융합추진단장을 비롯해 시·군, 대학, 연구·지원기관, 기업 관계자 등 50여 명이 참석했다.
포럼은 빠르게 변화하는 피지컬AI·로봇 분야의 기술과 정책 동향을 공유하고 기업과 산업현장의 수요를 바탕으로 전북이 선점해야 할 과제를 지속적으로 발굴하기 위해 마련됐다.
대학, 연구기관, 기업, 행정이 정기적으로 논의해 지역에서 발굴한 과제를 국가사업과 글로벌 협력으로 발전시키는 협력 기반을 구축하는 데 초점을 맞췄다.
피지컬AI는 현실 환경에 직접 작용하는 차세대 AI 기술이다. 도는 포럼을 통해 산업 생태계 구축을 위한 산학연정 지원체계와 전북 중심의 국가 협력 네트워크를 마련할 계획이다.
포럼은 매월 첫째·셋째 주 목요일 오전 7시부터 8시 50분까지 정례적으로 운영한다. 첫째 주에는 피지컬AI, 셋째 주에는 로봇을 주제로 기술·정책 동향과 산업현장의 주요 현안을 공유하고 대응 방향을 논의한다.
첫 회 발제에는 홍진배 정보통신기획평가원(IITP) 원장과 이연수 NC AI 대표가 참여해 국가 차원의 AI·피지컬AI 기술과 정책 방향, 산업현장의 주요 흐름을 소개했다.
홍 원장은 피지컬AI를 둘러싼 산업구조 변화와 기술 주도권 확보를 위한 국가 차원의 과제를 제시했다. 이 대표는 산업 적용 사례와 기업의 대응 방향을 중심으로 기술 확산 방안을 설명했다.
참석자들은 지역 제조산업과 피지컬AI를 연계하는 실증·사업화 방안, 기업 육성, 기술 공급기업과 수요기업 간 협력 확대 등을 논의했다. 산업현장에서 실제로 필요한 기술과 지원과제를 발굴해 정책과 사업에 반영하는 방안도 검토했다.
도는 포럼에서 제안된 현장 의견과 산업 과제를 지속적으로 축적해 피지컬AI·로봇 정책에 반영하고 국가전략사업, 국내외 산학연 협력으로 연계할 방침이다.
이원택 도지사는 "피지컬AI는 AI와 로봇, 제조산업이 결합하는 미래산업의 핵심 분야"라며 "이번 포럼을 통해 기업과 전문가의 현장 목소리를 지속적으로 모으고 전북의 산업 역량을 국가전략사업과 글로벌 협력으로 연결해 나가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com