광명시 "시민 93%, 안양천 지방정원의 국가정원 발전 찬성"

AI 핵심 요약beta
- 광명시가 8일 안양천 지방정원 조성에 시민 찬성을 확인했다.
- 설문 2552명 중 93%가 국가정원 승격에 긍정적으로 답했다.
- 시민들은 휴식공간 확대와 접근성 개선을 최우선으로 꼽았다.
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박승원 시장 "시민 의견 적극 반영해 대한민국 대표 정원 명소로 완성"
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 추진 중인 안양천 지방정원 조성 사업에 대한 시민들의 압도적인 찬성과 기대감이 확인됐다.
광명시는 지난 9월 18일부터 28일까지 11일간 실시한 '안양천 지방정원 인식 및 만족도 설문조사' 결과 응답자 2552명 중 93%(2376명)가 안양천 지방정원의 향후 국가정원 승격·발전에 '긍정적'으로 응답했다고 8일 밝혔다.
시는 현재 안양·군포·의왕 등 경기권 3개 지자체와 안양천 지방정원 조성을 협력 추진 중이며 향후 서울 금천·구로·양천·영등포구 등 총 8개 지자체가 뜻을 모아 안양천 전체를 국가정원으로 발전시키는 대형 프로젝트를 최종 목표로 삼고 있다.
조사 결과에 따르면 안양천이 지방정원으로 조성될 경우 현재보다 방문·이용 빈도가 늘어날 것이라고 답한 비율이 83%에 달했다.
지방정원 조성 시 가장 기대하는 효과로는 ▲시민 휴식·여가 공간 확대(39%) ▲사계절 아름다운 볼거리 제공(38%)이 최상위권에 올랐다. 희망하는 정원의 형태로는 휴식형 정원(32%), 일상 활동·운동을 겸한 생활형 정원(22%), 자연 관찰형 정원(22%) 순으로 집계됐다.
특히 정원 가꾸기 프로그램이나 행사에 직접 참여할 의향이 있다는 응답이 84%에 달해 시민 주도형 정원 문화 확산에 대한 기대감을 높였다.
국가정원 승격을 위해 최우선 해결 과제로는 편의시설(주차장·화장실 등) 확충(27%), 접근성 개선(25%), 특색 있는 정원 연출(24%) 등이 제시됐다. 시는 이번 조사 결과를 기본계획 수립과 시설 보완에 적극 반영할 방침이다.
박승원 광명시장은 "시민들의 소중한 의견을 토대로 안양천을 최고 수준의 쉼터이자 생태 공간으로 재탄생시키겠다"며 "안양천 지방정원을 차근차근 완성해 전국에서 찾아오는 대한민국 대표 국가정원으로 정립해 나가겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com