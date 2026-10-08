롯데리아, NCSI 패스트푸드 부문 1위...16년 연속 수성

AI 핵심 요약beta
- 롯데리아가 8일 2026 NCSI 패스트푸드 1위에 올랐다.
- 16년 연속 정상에 오르며 고객만족을 입증했다.
- 신제품 흥행과 앱 개편으로 브랜드 경험을 강화했다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데GRS가 운영하는 롯데리아가 2026 국가고객만족도조사(NCSI)에서 패스트푸드 부문 1위를 차지했다고 8일 밝혔다. 16년 연속 정상 자리를 지킨 것이다.
NCSI는 한국생산성본부와 미국 미시간대학교가 공동 개발한 지표로, 소비자가 직접 경험한 품질과 가치를 바탕으로 만족도를 측정한다.
롯데리아는 신제품 출시로 고객 만족도를 높였다. 대표 메뉴 '리아 새우·불고기'를 변주한 '리아 두툼새우'와 '리아 불고기 레드'는 출시 2주 만에 누적 판매량 150만 개를 돌파했다.
브랜드 경험 강화에도 나섰다. 유니클로와 협업해 고객이 직접 제작한 디자인을 상품화하는 'UTme!' 공모전을 진행했고, 맛집 '온정돈까스'와 손잡고 이색 디저트를 선보였다.
자사 통합 앱 '롯데잇츠'의 사용자 인터페이스(UI)와 사용자 경험(UX)을 개편하고 모바일·웹 접근성 인증을 획득했다. 고령층과 장애인 등 디지털 취약계층도 불편 없이 서비스를 이용할 수 있는 환경을 구축한 것이다.
nrd@newspim.com