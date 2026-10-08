부산교통공사, 2호선 신조 전동차 첫 반입…안전·편의성 향상

AI 핵심 요약beta
- 부산교통공사가 8일 2호선 신조 전동차 첫 편성을 반입했다.
- 56개 편성 교체 사업 중 1단계 물량 28개 편성을 추진했다.
- LTE-R, 자동소화설비 등 안전·편의 기능을 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
2027년 시민 안전 확보 목표 영업 운행
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산교통공사가 노후화한 부산도시철도 2호선 전동차 교체 사업의 첫 신조 차량을 차량기지에 반입했다.
공사는 8일 오전 부산도시철도 2호선 신조 전동차 1개 편성을 호포차량기지에 반입했다고 밝혔다.
이번 차량은 총 56개 편성, 336칸을 교체하는 사업의 1단계 물량인 28개 편성, 168칸 가운데 첫 번째 차량으로 2024년 12월 1단계 신조 전동차 제작 계약을 체결한 뒤 설계와 제작, 시험을 거쳐 차량을 반입했다.
1단계 잔여 차량은 순차적으로 입고한 뒤 시운전을 거쳐 2027년 중 영업 운행에 투입할 계획이다.
신조 전동차에는 기존 단거리 통신 방식 대신 LTE-R(철도통합무선통신망)을 적용했다. 운행 중인 열차와 지상 신호관제 설비 간 데이터를 안정적으로 주고받을 수 있도록 차상신호시스템의 통신 환경을 개선한 것이다.
LTE-R은 4세대 이동통신 기술인 LTE를 철도 환경에 맞게 적용한 무선통신망이다. 차상신호시스템은 지상 설비에서 전달받은 열차 운행·안전 관련 신호를 연산해 차량을 제어하는 장치다.
차체 하부 배터리에서 화재가 발생할 경우 소화약제를 자동으로 분사하는 자동소화설비도 설치했다. 화재를 신속하게 감지하고 초기 대응해 확산 위험을 낮추는 기능이다.
승객 편의 기능도 보완했다. 냉방장치 제어 시스템을 개선해 혼잡도와 운행 구간, 시간대에 따라 객실 온도를 조절할 수 있도록 했다.
객실 출입문 인근 좌석에는 유리 칸막이를 설치해 좌석과 이동 동선을 구분하고 승하차 과정에서 승객 간 간섭을 줄였다.
외관에는 유선형 전두부와 하이그로시 글라스를 적용했다. 객실에는 2호선 상징색인 초록색을 현대적으로 재해석해 지상 구간 운행 환경과 도시 경관의 조화를 고려했다.
박명도 부산교통공사 사장직무대행은 "노후 전동차를 적기에 교체해 도시철도 안전을 확보하고 시민들이 안심하고 이용할 수 있는 환경을 만드는 것이 무엇보다 중요하다"며 "2호선 신조 전동차 첫 반입을 시작으로 남은 교체 사업도 차질 없이 추진해 도시철도 이용객의 안전과 편의를 높이겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com