안양시, 취약계층 아동·청소년 388가구에 가을맞이 맞춤형 물품 지원

AI 핵심 요약beta
- 안양시가 8일 취약 아동·청소년 388가구에 물품 지원했다
- 2000만 원 상당 생필품·식료품 세트를 맞춤 선택받았다
- 일사천리 사업으로 민관 협력 복지 안전망을 넓혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 가을철을 맞아 관내 저소득 취약계층 아동·청소년 388가구를 대상으로 2000만 원 상당의 맞춤형 물품을 지원한다고 8일 밝혔다.
시는 이날 오전 시청 접견실에서 안양시 지역사회보장협의체 및 안양시 지역아동센터 연합회 관계자 등이 참석한 가운데 '일사천리 지원 사업 가을철 물품 전달식'을 개최했다.
이번 지원은 기존의 일방적인 지원 방식에서 벗어나 지원 대상 가구의 실질적인 만족도를 극대화하기 위해 사전 수요 조사를 거쳐 진행됐다. 각 가구는 개별 필요에 맞춰 '생필품 세트'와 '식료품(스팸·참치) 세트' 중 원하는 물품을 직접 선택했다.
지원 대상은 관내 지역아동센터를 이용하는 아동 127명과 각 동 행정복지센터에서 추천받은 취약계층 아동·청소년 261명 등 총 388명이다. 지원 물품은 안양시 이웃돕기 성금으로 마련됐으며 각 동 행정복지센터와 지역아동센터를 통해 각 가정에 신속히 전달될 예정이다.
안양시의 '일사천리 지원 사업'은 시와 지역사회보장협의체가 함께 추진하는 대표적인 민관 협력 복지 브랜드다. 지난 여름 폭염 대비 냉방 용품 지원에 이어 이번 가을에는 아동·청소년 가구를 우선 지원 대상으로 지정해 맞춤형 복지를 실천했다.
최대호 안양시장은 "미래의 주인공인 아동과 청소년들이 풍성하고 따뜻한 가을을 보내는 데 작은 보탬이 되길 기대한다"며 "앞으로도 현장의 목소리를 세심하게 청취해 시민들이 피부로 느끼는 촘촘한 복지 안전망을 계속해서 넓혀 나가겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com