강성휘 목포시장 취임100일 "시민 체감이 핵심"

AI 핵심 요약beta
- 강성휘 목포시장이 8일 취임 100일간 목포 대전환 추진을 밝혔다.
- 인구감소 대응과 재정혁신으로 시민 체감 시정을 약속했다.
- 해상풍력·수산식품 육성과 서남권 의료권 확보를 추진했다.
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[목포=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 목포시가 인구 감소와 지역경제 침체를 넘어 산업과 정주여건을 동시에 끌어올리는 '목포 대전환'에 속도를 낸다.
강성휘 목포시장은 8일 취임 100일 기자간담회에서 "말이 아닌 구체적인 데이터와 실행력으로 목포의 미래를 증명하겠다"며 시민이 변화를 체감하는 시정을 추진하겠다고 밝혔다.
강 시장은 취임 이후 7개 권역 경청투어를 비롯해 전통시장과 기업 현장을 직접 찾고 국회와 중앙부처를 오가며 현안 해결과 국비 확보에 주력했다고 설명했다. 민선9기 100대 공약은 총 3조원 규모로 이 가운데 시비 3700억원을 투입하고 국·도비와 민자 유치로 재원을 마련할 계획이다.
재정 운용에서는 '생기활력재정'과 '바로빨리재정'을 제시했다. 불필요한 지출을 줄여 도로와 교통 주차 안전 등 시민 생활과 직결된 분야에 신속하게 예산을 투입한다는 구상이다. 기존 지방채 710억원 가운데 60억원을 조기 상환했다.
인구정책은 정주인구와 생활인구를 함께 늘리는 방향으로 전환한다. 7월 294명이던 월간 인구 감소 폭은 9월 184명으로 둔화됐다. 임성지구를 친환경 주거와 교육 의료 문화가 결합된 배후 정주공간으로 개발해 서남권 첨단산업 인재의 정착을 유도할 방침이다.
해상풍력과 수산식품 및 김산업도 미래 성장축으로 육성한다. 목포신항 해상풍력 지원부두는 내년 타당성 검토와 기본·실시설계에 들어간다. 825억원 규모 수산물 가공·저장·유통시설 투자와 수산식품수출단지를 연계하고 국립김산업진흥원 유치와 김산업 진흥구역 지정도 추진한다.
지역의료 문제에는 서남권 의료권 확보를 최우선 과제로 제시했다. 전남 국립의대와 대학병원 설립 과정에서 절차적 공정성을 바로잡고 국립의대 신설과 지역완결형 의료체계 구축을 정부와 통합특별시에 지속 요구할 계획이다.
강 시장은 "앞으로 4년은 시민들이 '목포가 달라졌다'고 체감하는 시간으로 만들겠다"며 "저부터 현장에서 뛰며 하나씩 결과를 만들어 내겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com