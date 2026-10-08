에쓰푸드, 파리 식품박람회 'SIAL Paris 2026' 참가… 닭가슴살 면 '꼬단면' 출품

AI 핵심 요약beta
- 에쓰푸드가 8일 SIAL Paris 2026에 꼬단면 3종을 출품했다.
- 꼬단면 3종은 SIAL Innovation Selection 2026에 올랐다.
- 닭가슴살 면과 HMR 제품으로 유럽 바이어 공략에 나섰다.
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[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 종합식품기업 에쓰푸드(대표이사 조성수)가 오는 10월 17일부터 21일까지 프랑스 파리에서 개최되는 글로벌 식품 박람회 'SIAL Paris 2026'에 참가해 자체 개발한 닭가슴살 기반 면 제품 JCDM '꼬단면' 라인업을 출품한다고 8일 밝혔다.
박람회 개막에 앞서 에쓰푸드가 출품한 JCDM '꼬단면'과 이를 간편식 형태로 가공한 '비빔국수 꼬단면', '떡볶이맛 꼬단면' 등 총 3종은 이번 행사의 공식 평가 프로그램인 'SIAL Innovation Selection 2026' 목록에 등재됐다. 해당 프로그램은 글로벌 식품산업 전문가들이 출품작의 원료 구성 및 제조 방식 등을 평가해 선정하는 부문으로, 올해 접수된 총 2,750개 품목 중 775개 제품만이 최종 명단에 포함됐다.
주력 출품작인 JCDM 꼬단면은 밀가루를 배제하고 닭가슴살을 주원료로 삼아 면 형태로 가공한 글루텐 프리(Gluten-Free) 고단백 식품이다. 차가운 비빔면부터 따뜻한 국물 요리, 볶음 조리 등 다양한 온도와 수분 조건에서 형태가 유지되도록 개발됐다. 닭가슴살을 면의 형태로 성형하는 에쓰푸드의 해당 제조 공법은 국내 특허(방법특허 제10-2779254호)로 등록되어 있으며, 관련 기술 구성으로 '2025 대한민국 푸드테크 대상'에서 농림축산식품부 장관상을 수상한 바 있다.
기본 면 제품과 함께 선정된 '비빔국수 꼬단면'과 '떡볶이맛 꼬단면'은 개별 소스 준비 없이 조리가 가능하도록 양념을 동봉한 가정간편식(HMR) 형태로 설계됐다. 한국식 비빔국수 및 떡볶이 소스를 적용해 수출 시장 내 다변화된 수요에 대응하도록 구성된 품목이다.
에쓰푸드는 행사 기간 동안 행사장 내 HALL 7 구역에 마련된 자체 부스(K331)에서 해당 꼬단면 3종의 실물 전시 및 현장 시식 프로그램을 운영한다. 현장에서는 유럽 등 다국적 바이어를 대상으로 제품 스펙 안내 및 유통망 연계를 위한 수출 실무 상담이 병행된다. 아울러 SIAL Innovation Selection 2026에 선정된 해당 품목들은 에쓰푸드 개별 부스 외에 전시장 내 별도로 조성된 SIAL Innovation 전용 구역에도 동시 진열될 예정이다.
ohzin@newspim.com