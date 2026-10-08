[내일날씨] 한글날 전국 구름 많음…일교차 15도

AI 핵심 요약beta
- 9일 전국에 구름 많고 아침 쌀쌀하겠다
- 내륙·강원 영동은 건조하고 일교차 크겠다
- 미세먼지 좋음~보통, 바다 물결은 잔잔하겠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 금요일인 9일은 전국에 구름이 많겠으며 아침 기온을 쌀쌀하겠다.
8일 기상청에 따르면 오는 9일 우리나라는 전국 대부분 지역이 낮과 밤의 기온차가 15도 안팎으로 매우 크겠다.
전국 내륙과 강원 영동을 중심으로 대기가 건조하겠다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 13도 ▲인천 14도 ▲수원 12도 ▲춘천 9도 ▲강릉 14도 ▲청주 11도 ▲대전 11도 ▲전주 12도 ▲광주 13도 ▲대구 11도 ▲부산 16도 ▲울산 13도 ▲제주 18도다.
최고기온은 ▲서울 25도 ▲인천 24도 ▲수원 25도 ▲춘천 24도 ▲강릉 25도 ▲청주 25도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 26도 ▲부산 26도 ▲울산 25도 ▲제주 25도다.
미세먼지는 전 권역이 '좋음'~'보통' 수준으로 예상된다.
바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5ｍ로 일겠다.
calebcao@newspim.com