SDA삼육어학원 'SDA킨더레스트', 2027학년도 신입생 교육설명회 개최

AI 핵심 요약beta
- SDA킨더레스트가 2027학년도 신입생 모집 설명회를 이달부터 연다.
- 10월 18일 서울 휘경점 시작으로 11월 15일 제주점까지 진행한다.
- 연령별 영어교육과 돌봄, 교원 관리 체계를 안내한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = SDA삼육어학원이 운영하는 5~7세 유아 대상 영어교육 기관 'SDA킨더레스트'가 2027학년도 신입생 모집을 위한 오프라인 교육설명회를 이달부터 차례로 진행한다.
이번 신입생 교육설명회는 전국 4개 직영점에서 순차적으로 개최된다. 오는 10월 18일 서울 휘경점을 시작으로, 10월 25일 경기 별내점, 11월 8일 경기 광주점, 11월 15일 제주점에서 각각 열린다. 각 지점 설명회 현장에서는 내년도 입학을 앞둔 미취학 아동을 위한 연령별 커리큘럼, 교사진 운영 및 관리 체계, 세부 수업 프로그램 구성, 보육 지원 시스템 및 전반적인 입학 절차에 대한 상세 안내가 이루어질 예정이다.
SDA킨더레스트의 유치부 정규 교육과정은 5세부터 7세까지 연령별로 세분화되어 운영된다. 세부적으로 5세 과정은 영어 소리에 대한 지속적인 노출과 듣기 영역 훈련에 비중을 둔 커리큘럼으로 편성된다. 6세 과정은 교보재 및 프로젝트 활동을 기반으로 한 발화 유도 수업이 진행되며, 7세 과정은 본인의 의사를 논리적으로 표현하고 기초적인 형태의 프레젠테이션을 수행하는 단계로 구성되어 있다. 정규 교육 시간이 진행되는 동안 원내에서는 영어만 사용하도록 규정하고 있다.
초등학교 1학년부터 3학년까지를 대상으로 하는 연계 교육인 PK(포스트 킨더) 과정도 별도 운영된다. 해당 과정은 주제별 토론 활동과 지정 도서 읽기 프로그램을 중심으로 의사소통 능력을 훈련하도록 짜여 있다.
이와 함께 정규 수업 외 부가 교육 프로그램과 보육 지원 인프라도 함께 설명회에서 소개된다. 주요 부가 프로그램으로는 온·오프라인 연계 독서, 테마별 놀이 수업, 1대1 전화 영어, 발표 활동 등이 편성되어 있다. 또한 맞벌이 가구의 물리적 여건을 고려해 정규 하원 시간 이후 원내에 머물 수 있는 연장 돌봄 서비스를 정규 운영 항목에 포함해 제공하고 있다.
기관 내 교원 채용 및 관리 체계도 주요 안내 사항이다. 다국적 출신으로 구성된 원어민 교사진은 각 지점에 실제 배치되어 수업에 투입되기 전, 본사가 주관하는 사전 직무 교육을 필수적으로 이수하도록 관리되고 있다. 한편, 1969년 개원한 SDA삼육어학원의 유아 전문 브랜드로 출범한 SDA킨더레스트는 2024년부터 2026년까지 3년 연속 '대한민국 대표브랜드 대상'의 어린이영어교육 부문을 수상한 바 있다.
설명회 참석 접수 및 지점별 세부 진행 시간은 SDA킨더레스트 공식 홈페이지를 통해 확인 가능하다.
ohzin@newspim.com