공영민 고흥군수, 취임 100일…안전·영농 챙겨

AI 핵심 요약beta
- 공영민 고흥군수가 8일 민선 9기 100일 맞아 현장 소통했다.
- 교통안전 캠페인과 가뭄 농업용수 점검을 잇달아 했다.
- 마늘 파종 현장서 민원 듣고 소통 확대를 약속했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 공영민 고흥군수가 민선 9기 출범 100일을 맞은 8일 출근길 군민 소통을 시작으로 교통안전 캠페인과 농업용수 점검 및 마늘 파종 현장 방문 등 민생 일정을 이어갔다.
공 군수는 이날 오전 8시 출근길에 군민들과 인사를 나누고 군정에 대한 의견을 들으며 첫 일정을 시작했다.
출근 후에는 군청 앞에서 한국교통장애인협회 고흥군지회 회원들과 교통안전 캠페인에 참여해 교통사고 예방과 안전한 교통문화 정착을 위한 홍보활동을 펼치고 회원들을 격려했다.
이어 풍양면 송정1제를 찾아 최근 가뭄에 따른 저수율과 농업용수 공급 상황을 확인하고 가뭄 장기화에 대비해 용수 확보·공급 대책을 마련하도록 지시했다.
마늘 파종 현장에서는 농업인들의 애로사항을 듣고 관계 공무원들과 영농지도를 실시하며 파종 후 토양 수분 유지를 위한 관수·배수 관리를 당부했다.
공 군수는 "군민의 삶이 있는 곳이라면 어디든 직접 찾아가 현장의 목소리를 듣고 군민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다"고 말했다.
군은 '걸어서 군민 속으로'와 '버스타고 구석구석' 및 '365 군민소통폰' 등 소통 창구를 통해 군민과의 접점을 확대하고 현장 의견을 정책과 사업에 반영할 방침이다.
chadol999@newspim.com