보성군, 민선 9기 100일…복지부터 관광까지 공약 구체화

AI 핵심 요약beta
- 보성군이 8일 민선 9기 100일 맞아 47개 공약 확정했다
- 군은 5대 분야 공약으로 군민 체감 성과 창출에 나섰다
- 분기별 점검과 평가로 공약 이행·성과를 관리하기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[보성=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 보성군이 민선 9기 출범 100일을 맞아 5대 분야 47개 공약사업을 확정하고 기존 사업의 완성과 군민 체감 성과 창출을 위한 본격적인 이행에 나선다.
군은 추진부서 검토와 실천계획 수립 및 보고회를 통해 사업별 추진 방향과 실현 가능성을 점검한 뒤 군정조정위원회에서 공약을 최종 확정했다고 8일 밝혔다.
이번 공약은 신규 사업 확대에 그치지 않고 민선 7기부터 마련한 기반과 민선 8기에 추진한 주요 사업을 안정적으로 마무리해 군민이 체감하는 성과로 연결하는 데 중점을 뒀다.
5대 분야는 ▲생애주기 맞춤형 복지·교육 ▲미래형 농어촌 혁신과 지속 가능한 소득 기반 전환 ▲정주환경 개선과 균형성장 거점도시 구축 ▲행정통합 시대 청년·지역경제 성장 기반 구축 ▲체류형 관광도시 완성과 보성 브랜드 가치 제고로 구성됐다.
군은 확정된 공약을 군 누리집에 공개하고 분기별 추진 상황 점검과 공약이행평가단 평가를 통해 이행 과정과 성과를 관리할 계획이다.
군 관계자는 "군민이 체감할 수 있는 성과로 이어지도록 사업별 추진 상황을 꼼꼼히 점검하고 담당 부서 간 협력을 강화하겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com