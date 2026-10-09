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[뉴스분석] 조희대 충돌에 '쌈짓돈' 피켓 파행까지…여야, 국감 첫 주부터 격돌

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  • 이재명 정부 2년 차 국감이 6일 시작돼 여야가 충돌했다.
  • 조희대 대법원장 선서 거부와 이석 문제로 법사위가 달아올랐다.
  • 국토위는 불법 사찰 의혹과 부동산 공방으로 진실공방을 벌였다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대법원 국감서 증인 선서·이석 문제로 여야 격돌
국토위선 文정부 부동산 전문가 블랙리스트 의혹
검찰개혁·안보·부동산 정책까지 쟁점 확대

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 이재명 정부 2년 차 국정감사가 시작부터 여야 간 고성과 충돌, 각종 의혹 제기로 달아오르고 있다.

조희대 대법원장의 증인 선서 거부와 이석 문제를 둘러싼 공방을 시작으로 문재인 정부 당시 부동산 전문가 불법 사찰 의혹까지 불거지면서 국회 상임위원회 곳곳이 여야 격전지로 변했다.

지난 6일 막을 올린 국정감사에서 더불어민주당은 사법부의 대법관 후보 재제청 거부 문제를 집중적으로 파고들었고, 국민의힘은 사법부 독립 침해 문제를 제기하며 맞섰다.

부동산과 안보 등 다른 상임위에서도 정부 정책을 둘러싼 공방이 이어졌다. 민생 현안에 대한 질의도 이뤄졌지만 정치적 쟁점이 국감의 주요 장면을 차지하는 양상이다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 조희대 대법원장이 6일 오전 서울 여의도 국회 법제사법위원회에서 열린 대법원, 법원행정처 등에 대한 국정감사에서 생각에 잠겨 있다. 2026.10.06 mironj19@newspim.com

◆조희대 증인 선서 거부에 법사위 고성…국감 첫날부터 여야 충돌

9일 정치권에 따르면 국정감사 첫날부터 가장 뜨거웠던 곳은 법제사법위원회였다. 지난 6일 대법원 등을 대상으로 진행된 국정감사에서는 조희대 대법원장의 증인 선서와 이석 허용 여부를 놓고 여야 의원들이 충돌했다.

조 대법원장은 앞서 민주당 주도로 국감 일반증인에 채택됐지만 증인 선서와 증언을 거부했다. 대법관 후보 재제청 문제에 관해 국회에서 증언하는 것이 헌법상 삼권분립과 사법부 독립 원칙을 훼손할 수 있다는 이유에서다.

조 대법원장은 인사말에서 "헌법 취지에 비춰 대법관 제청에 관해 증언하도록 요구하는 것은 삼권분립과 사법 독립 원칙을 훼손할 염려가 있다"고 밝혔다.

서영교 법사위원장은 증인 선서 거부에 정당한 이유가 없다고 판단될 경우 국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률에 따라 후속 조치가 이뤄질 수 있다고 경고했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 6일 오전 서울 여의도 국회 법제사법위원회에서 열린 대법원, 법원행정처 등에 대한 국정감사가 열리고 있다. 2026.10.06 mironj19@newspim.com

국민의힘은 대법원장이 국감장에서 인사말을 마친 뒤 이석하는 관례를 지켜야 한다며 강하게 반발했다.

법사위 야당 간사인 박형수 국민의힘 의원은 "지금까지 대법원장은 수십 년 동안 인사말을 하고 이석했다가 국감이 마무리될 때 다시 나와 인사말을 하는 게 관례였다"며 "그 관례를 지난해 민주당이 일방적으로 깨뜨렸고, 또 똑같은 방식으로 깨뜨리고 있다"고 비판했다.

윤상현 국민의힘 의원도 조 대법원장을 정치적 증언대에 세워 망신을 주려는 것이라며 여당의 행태가 사법부 독립을 침해한다고 주장했다.

반면 민주당은 대법관 후보 재제청 요청을 거부한 경위 등을 확인하기 위해 조 대법원장의 직접적인 답변이 필요하다는 입장을 고수했다.

결국 조 대법원장은 이석 허가를 받지 못한 채 일부 질의에 답했고, 오전 감사가 중지된 뒤 국회를 떠났다. 국감 첫날부터 사법부의 독립과 국회의 견제 권한이라는 헌법적 쟁점이 여야 간 정치공방으로 번진 셈이다.

[서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 홍지선 국토교통부 장관이 7일 오후 서울 여의도 국회 국토교통위원회에서 열린 국토교통부 등에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.10.07 kunjoo@newspim.com

◆국토위서 '부동산 블랙리스트' 폭로…여야 진실공방

국감 이틀째인 7일에는 국회 국토교통위원회에서 문재인 정부 시절 부동산 전문가를 대상으로 불법 사찰이 이뤄졌다는 의혹이 제기되면서 여야 간 공방이 벌어졌다.

김은혜 국민의힘 의원은 국토교통부 국정감사에서 2019년 11월 작성된 부동산 전문가 현황 문건을 공개하며 당시 정부가 부동산 정책에 비판적인 민간 전문가들을 대상으로 개인정보를 수집하고 관리했다는 의혹을 제기했다.

김 의원은 해당 문건이 당시 국토부 주택정책과의 지시로 한국감정원에서 작성됐다고 주장했다.

특히 문건에 포함된 전문가 19명의 부동산 보유 현황 등을 문제 삼으며 정부 정책에 반대하는 인사들을 겨냥한 민간인 사찰 가능성을 제기했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 홍지선 국토교통부 장관이 7일 오전 서울 여의도 국회 국토교통위원회에서 열린 국토교통부 등에 대한 국정감사에서 업무보고를 하고 있다. 2026.10.07 mironj19@newspim.com

이에 민주당은 문건의 출처와 신빙성에 의문을 제기하며 야당이 확인되지 않은 자료를 바탕으로 정치공세를 벌이고 있다고 맞섰다.

국감에 출석한 당시 국토부와 한국감정원 관계자들도 불법 사찰 의혹을 부인했다. 국민의힘이 문건을 근거로 의혹을 제기했지만 관련자들이 이를 부정하면서 추가적인 사실관계 확인이 필요한 상황이다.

이날 국토위에서는 수도권 집값 상승과 전월세 시장 불안 등 현 정부의 부동산 정책을 놓고도 여야 의원들의 지적이 이어졌다.

여야 모두 서민 주거 안정과 부동산 시장 대응책 마련을 촉구했지만, 과거 정부의 불법 사찰 의혹까지 불거지면서 국감의 무게중심은 전·현 정부의 정책 책임과 정치적 공방으로 확대됐다.

[서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 강신철 국방부 장관이 7일 오전 서울 용산구 국방부에서 열린 국회 국방위원회의 국방부에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.10.07 photo@newspim.com

◆북한 지뢰 도발에 대응 방식 이견…대미투자엔 여야 한목소리

외교통일위원회와 국방위원회에서는 북한의 비무장지대(DMZ) 지뢰 매설 문제를 둘러싼 정부 대응이 도마에 올랐다.

지난 6일 외통위 국감에서 국민의힘은 북한군이 군사분계선(MDL) 이남에 매설한 지뢰로 우리 장병들이 다친 사건을 규탄하고, 대북제재를 촉구하는 국회 차원의 결의안 채택을 요구했다.

외통위 야당 간사인 김대식 국민의힘 의원은 "북한의 책임을 묻고 장병의 안전을 지키는 일에 국회가 함께 나서야 한다"며 북한의 사과와 재발 방지를 요구하는 결의안 마련을 촉구했다.

이에 여당 간사인 홍기원 민주당 의원은 "저희가 반대할 이유는 없다"면서도 국방위에서 대북지원 중단과 대북확성기 방송 재개 등의 문구를 둘러싼 이견으로 결의안 채택이 무산된 경위를 살펴봐야 한다고 맞섰다.

여야는 국감 증인 채택 문제를 놓고도 신경전을 벌였다. 국민의힘은 외통위 국감 증인 채택이 이뤄지지 않은 것을 두고 부실 국감 우려를 제기했고, 민주당은 일부 증인 신청에 정치공세 목적이 있는 것 아니냐고 반박했다.

[서울=뉴스핌] 국회사진기자단 = 강신철 국방부 장관이 7일 오전 서울 용산구 국방부에서 열린 국회 국방위원회의 국방부에 대한 국정감사에서 증인 선서를 하고 있다. 2026.10.07 photo@newspim.com

7일 국방위에서는 지난달 발생한 DMZ 지뢰 폭발 사고의 후속 조치와 군의 대응체계가 주요 쟁점으로 다뤄졌다. 강신철 국방부 장관은 북한의 지뢰 매설을 정전협정 위반으로 규정하고 군의 감시태세 강화와 후속 조치 방침을 설명했다.

정치적 대립만 있었던 것은 아니다. 여야가 정부 정책의 문제점을 한목소리로 지적한 장면도 나왔다.

6일 외통위 국감에서는 정부의 첫 대미투자금 24억달러 송금 과정이 논란이 됐다. 민주당 정청래 의원과 국민의힘 김대식 의원은 투자 결정과 집행 과정에서 관련 법률에 따른 심의 절차가 제대로 지켜졌는지 따져 물었다.

정 의원은 "1호 투자부터 한미전략투자법을 위반했다"며 정부의 절차적 문제를 지적했고, 김 의원 역시 투자 금액과 시점 등에 관한 심의가 제대로 이뤄지지 않았다고 비판했다.

국토위에서도 수도권 집값 상승과 전월세 시장 불안에 대한 대책 마련을 촉구하는 여야의 목소리가 이어졌다. 정쟁이 부각되는 상황에서도 민생·경제 현안에 대해서는 여야가 공통된 문제의식을 드러낸 것이다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 정원오 전 서울시장 후보의 성동구청장 재임시절 멕시코 칸쿤 출장 관련 의혹을 제기한 국민의힘 김재섭 의원이 6일 오전 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 경찰 조사를 받기 위해 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.10.06 khwphoto@newspim.com

◆'이재명 쌈짓돈' 피켓에 30분 파행…김재섭 경찰 조사 놓고도 설전

국감 사흘째인 8일에도 여야 간 충돌은 계속됐다. 국회 재정경제기획위원회에서는 국민의힘 의원들이 정부의 미래대응기금을 겨냥해 '이재명 쌈짓돈'이라는 문구가 적힌 피켓을 노트북에 부착하자 민주당이 철거를 요구하면서 감사가 약 30분간 지연됐다.

정무위원회에서는 김재섭 국민의힘 의원의 경찰 조사를 둘러싼 공방이 벌어졌다.

김 의원은 국감 첫날 경찰에 출석해 16시간 넘게 조사를 받은 사실을 언급하며 자신의 주장을 '자작극'이라고 비판한 여당 의원들에게 사과를 요구했다. 민주당은 경찰 조사와 국감 일정을 둘러싼 김 의원의 주장에 반박하면서 설전이 이어졌다.

법제사법위원회 법무부 국감에서는 이화영 전 경기도 평화부지사의 가석방 문제가 쟁점으로 떠올랐다.

윤상현 국민의힘 의원이 대통령실이나 여권의 가석방 요청 여부를 추궁하자 이진수 법무부 장관 직무대행은 관련 요청을 받은 사실이 없다고 답했다. 이 전 부지사가 법정 요건을 충족하지 않아 가석방 심사 대상도 아니라는 설명도 내놨다.

oneway@newspim.com

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'100조 영업익' 역사 새롭게 쓴 삼성전자의 비밀은? [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 삼성전자가 분기 영업이익 100조원을 돌파한 배경에는 메모리 반도체의 폭발적인 수익성 개선이 자리 잡고 있다. 고대역폭메모리(HBM)에 이어 범용 D램과 낸드플래시까지 가격이 급등하면서 메모리 전반이 이례적인 초고마진 구간에 진입했다. 특히 범용 D램의 수익성이 HBM을 추월하는 이례적인 현상까지 나타났다. 내년에는 HBM 가격도 큰 폭으로 오를 것으로 전망되면서 반도체 호황이 장기화할 가능성에 무게가 실리고 있다. 8일 반도체업계에 따르면 삼성전자는 이날 3분기 연결기준 매출 195조원, 영업이익 107조4000억원의 잠정 실적을 발표했다. 매출은 전년 동기 대비 126.59%, 영업이익은 782.50% 증가했다. 전분기와 비교해도 각각 13.70%, 20.01% 늘었다. 이날 사업부문별 실적을 발표하지는 않았으나 증권가에서는 반도체 부문에서만 110조원의 영업이익을 달성한 것으로 보고 있다. [사진=삼성전자] ◆D램 이익률 83%·낸드 71%…메모리 초고마진 시대실적 개선을 주도한 것은 메모리 반도체다. 증권가에서는 삼성전자 D램의 3분기 영업이익률이 83%, 낸드는 71%에 달했을 것으로 추정하고 있다. 이 같은 수익성의 배경에는 범용 메모리 가격 급등이 있다. AI 데이터센터 투자가 확대되면서 HBM뿐 아니라 서버용 D램과 기업용 솔리드스테이트드라이브(SSD) 수요가 동반 증가했다. 반면 메모리 업체들이 생산능력을 단기간에 확대하기 어려워지면서 공급 부족이 심화했고, 가격 결정권은 공급업체 쪽으로 기울었다. 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 범용 D램 계약가격은 올해 1분기 전분기 대비 93~98%, 2분기에도 58~63% 상승할 것으로 전망됐다. 상반기에만 가격 수준이 크게 높아진 데 이어 하반기에도 추가 상승세가 이어지면서 메모리 업체들의 수익성을 끌어올리고 있다. ◆HBM보다 돈 되는 범용 D램…수익성 역전특히 눈에 띄는 변화는 범용 D램과 HBM의 수익성 역전이다. 트렌드포스는 지난 6월 발표한 보고서에서 올해 1분기 서버용 DDR5 64GB RDIMM의 웨이퍼당 매출과 수익성이 HBM을 넘어섰다고 분석했다. HBM은 여러 개의 D램 칩을 수직으로 쌓아 만드는 고부가가치 제품이다. 일반 D램보다 제조공정이 복잡하고 같은 용량을 생산하는 데 더 많은 웨이퍼가 필요하지만, 높은 판매가격을 바탕으로 수익성이 우수한 제품으로 평가받아 왔다. 그러나 지난해 체결한 연간 공급계약이 올해 HBM 가격에 영향을 미치는 동안 범용 D램은 급등한 시황을 상대적으로 빠르게 반영했다. 가격 상승 속도의 차이가 일부 서버용 D램의 수익성을 HBM보다 높이는 결과로 이어진 것이다. 낸드 역시 AI 데이터센터를 중심으로 고수익 제품의 수요가 확대되고 있다. 대규모언어모델(LLM)의 학습뿐 아니라 AI 추론과 실시간 데이터 처리에 필요한 기업용 SSD 구매가 늘면서 가격 상승을 이끌고 있다. 트렌드포스는 올해 기업용 SSD의 비트 수요가 전년 대비 80% 이상 증가할 것으로 예상했다. 4분기 낸드 전체 계약가격은 전분기 대비 15~20%, 기업용 SSD는 23~28% 상승할 것으로 전망했다. 다만 스마트폰과 소비자용 저장장치 수요는 상대적으로 부진해 제품별 가격 상승 폭에는 차이가 나타나고 있다. 삼성전자 HBM4E [사진=삼성전자] ◆내년 HBM 가격 121% 급등 전망…고수익 이어지나범용 메모리의 수익성 상승은 내년 HBM 가격에도 영향을 미칠 전망이다. 생산업체 입장에서는 같은 웨이퍼를 투입했을 때 범용 D램의 수익성이 더 높아진 만큼 HBM을 공급할 때도 그에 상응하는 가격을 확보해야 할 필요성이 커졌기 때문이다. 트렌드포스는 지난달 29일 발표한 보고서에서 내년 HBM 평균판매가격(ASP)이 올해보다 121% 상승할 것으로 내다봤다. 기존 제품의 계약가격 인상뿐 아니라 고가 제품인 HBM4의 공급 비중 확대와 내년 하반기 HBM4E 양산 증가 등을 반영한 전망이다. 이는 동일한 규격의 HBM 가격이 일률적으로 두 배 이상 오른다는 의미는 아니다. 다만 차세대 제품 전환과 공급 부족이 맞물리면서 HBM 시장 전체의 가격 수준이 크게 높아질 수 있다는 분석이다. 실제 메모리 업체들도 내년 HBM 가격 인상을 예고하고 있다. 산제이 메로트라 마이크론 최고경영자(CEO)는 지난달 30일 실적발표 콘퍼런스콜에서 2027년 HBM 공급물량의 상당 부분이 이미 판매계약을 통해 확보됐으며, 계약가격도 2026년보다 훨씬 높다고 밝혔다. 그는 이러한 가격 상승이 HBM과 비HBM 메모리 간 수익성 격차를 줄이는 데 기여할 것이라고 설명했다. 반도체업계 관계자는 "HBM과 범용 D램은 생산능력을 공유하는 만큼 어느 한쪽의 생산을 늘리면 다른 쪽의 공급이 제한될 수밖에 없는 구조"라며 "HBM은 적층 공정과 수율 확보에도 시간이 필요해 단기간에 공급을 확대하기 어렵다"고 설명했다. 이어 "올해는 범용 D램과 낸드의 가격 급등이 수익성을 끌어올렸다면 내년에는 HBM 가격 인상 효과까지 더해질 가능성이 있다"며 "다만 범용 메모리 가격 상승세가 둔화하고 있고 HBM4의 생산원가와 수율도 변수인 만큼 높은 수익성을 얼마나 유지하느냐가 관건"이라고 말했다. syu@newspim.com 2026-10-08 10:46
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히든스테이지 대상에 '심각한 개구리' 수상 [서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하고, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원하는 제4회 싱어송라이터 경연 대회 '히든스테이지'가 다수의 실력 있는 싱어송라이터를 발굴하며 막을 내렸다. 7일 서울 동대문구에 위치한 KOCCA콘텐츠문화광장 내 스테이지66에서는 제4회 '히든 스테이지'가 개최됐다. 이번 결선에는 김은찬밴드, 박희수, 신직선, 심각한개구리, 오아(OHAH), 윤준, 윤태경, 채수빈, 채비(Che!vee), 혼즈(Hon'z)까지 총 10팀이 이름을 올렸다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 유근석 뉴스핌대표가 7일 오후 서울 동대문구 KOCCA콘텐츠문화광장 스테이지66에서 열린 제4회 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지(HIDDEN STAGE)'에서 결선에서 최우수상을 수상한 참가번호 8번 심각한개구리와 기념촬영을 하고 있다. '히든스테이지'는 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최, 주관하고, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. 2026.10.07 khwphoto@newspim.com 결선 무대에서 참가자 심각한 개구리는 '불을 밝혀라'를 선곡했다. 해당 곡은 비참한 세상 속에서도 서로를 일으켜주며 다시 살아가는 사람들의 노래로, 우리 마음속에 꺼져가는 불을 다시 밝히자는 내용이 담겼다. 무대에 오른 심각한 개구리는 안정적인 중저음을 자랑하며 경쾌한 분위기의 곡을 활기차게 이끌었다. 심사위원을 맡은 배순탁 대중음악평론가는 심각한 개구리의 무대에 대해 "제일 마음에 들었던 점은, 곡 주제의 독창성"이라고 밝혔다. 이어 "대혐오의 시대에 대해 희망을 놓지 말자, 선의가 흐르고 있다는 걸 노래했다는 게 가장 마음에 들었다. 인상 깊게 잘 들었다"고 호평했다. 정민재 심사위원은 "영상 심사 때부터 인상 깊게 들었다. 초반에는 긴장했던 것 같다. 후반으로 갈수록 잘 풀려서 자신만의 페이스로 잘 꾸민 것 같다. 음악적으로 매력적이라고 느꼈고, 본인의 메시지와 소리를 잘 가지고 있는 싱어송라이터라고 생각한다"고 덧붙였다. 예선부터 본선, 그리고 결선 무대까지 모두 끝낸 후 만난 심각한 개구리는 후련한 표정을 지으며 대상 소감을 전했다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 7일 오후 서울 동대문구 KOCCA콘텐츠문화광장 스테이지66에서 열린 제4회 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지(HIDDEN STAGE)'에서 결선에서 참가번호 8번 심각한개구리가 경연을 펼치고 있다. '히든스테이지'는 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최·주관하고, 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하고, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. 2026.10.07 khwphoto@newspim.com "일단 오디션이 끝나서 너무 후련합니다. 예선과 본선, 결선까지 세 차례나 진행이 됐기 때문에 긴장감이 유지되는 경연대회였어요. 일단 후련하다는 마음이 가장 크고, 대상을 받아서 너무 행복해요. 하하." 심각한 개구리는 결선 무대에서 다소 긴장한 모습을 보였지만, 심사위원의 호평을 받으며 대상과 상금 500만원을 품에 안았다. "수상은 사실 어느 정도 예상은 했어요(웃음). 심사위원들께서 너무 좋은 평가를 해주셨거든요. 그래서 기대를 해봐도 되겠다 싶더라고요. 또 이번 노래가 '히든 스테이지'의 취지에 맞는 음악이라고 생각했어요. 평소에는 마냥 긍정적인 음악을 만들었는데, 이 노래는 세상에 대한 불만을 포함한 노래였거든요. 그래서 이 곡으로 결선에 나가면 결과가 좋지 않을까 생각했는데, 대상을 받아서 너무 행복해요." 활동명 '심각한 개구리'에는 '심각한'이라는 말이 붙지만, '고민 끝에 행복을 노래하는 싱어송라이터'라는 의미가 있다. 그동안 행복하고 긍정적인 노래만 해온 심각한 개구리는 처음으로 세상에 대한 불만을 노래했다. "사실 밝은 음악만 했던 이유가, 부정적인 이야기를 하면 결과가 좋지 않을 거라는 생각 때문이었어요. 그런데 이번에 '불을 밝혀라'로 결선 무대에 나왔고, 심사위원들의 평가를 들으니까 속 깊은 어려운 이야기에도 진심을 담았을 때 결과가 좋을 수 있다는 걸 깨달았습니다. 앞으로 이런 어렵고 어두운 이야기도 용기 있게 펼칠 수 있을 것 같습니다." [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 7일 오후 서울 동대문구 KOCCA콘텐츠문화광장 스테이지66에서 열린 제4회 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지(HIDDEN STAGE)'에서 결선에서 참가번호 8번 심각한개구리가 경연을 펼치고 있다. '히든스테이지'는 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최·주관하고, 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하고, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. 2026.10.07 khwphoto@newspim.com 심각한 개구리는 싱어송라이터로 활동한지 10년이 됐다. 올해로 10년차에 접어든 그는, 이번 수상의 기쁨을 가족에게 돌리고 싶다며 환한 웃음을 지었다. "어머니는 가수로 활동을 하셨고, 아버지는 시인이세요. 그동안 오디션에 나가서 1등을 못했었거든요. 올해 목표가 1등이었는데, 이번 수상 소식을 부모님에게 먼저 전하고 싶어요. 저도 언론매체 뉴스핌에서 진행한 오디션에서 1등을 했다고 당당하게 전하고 싶어요. 부모님이 그동안 제 곡을 듣고 나서 부족한 점을 말해주셨는데, '불을 밝혀라'를 듣고 나서는 저만의 개성이 생긴 것 같다는 말을 해주셨거든요. 그래서 더 확신을 갖고 결선 곡으로 정했는데, 결과까지 완벽한 것 같아요." 제4회 '히든 스테이지' 대상이 주인공이 된 심각한 개구리는 앞으로의 음악 활동 계획에 대해 "상금을 단독 공연을 하는데 쓰고 싶다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 김규빈 기자 = 참가자 심각한 개구리가 7일 오후 서울 동대문구 KOCCA콘텐츠문화광장 스테이지66에서 열린 제4회 뉴스핌 싱어송라이터 경연대회 '히든스테이지' 결선에서 무대를 펼치고 있다. '히든스테이지'는 종합뉴스통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최·주관하고, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. 2026.10.07 "결선 때 부른 '불을 밝혀라'가 포함된 미니앨범이 10월 14일에 나와요. 앨범명이 '추락한 개구리'인데, 꿈과 희망을 갖고 세상을 비행했던 개구리가 세상의 풍파를 맞고 추락한 내용을 담았어요. 세상의 아픔과 외로움을 노래하려고 해요. 기존에 들었던 음악과 달리 진지하고 조용하고, 어쩌면 심각한 앨범인데 많이 들어주셨으면 좋겠어요. 그리고 이번에 받은 상금으로 단독 공연을 해보려고 해요. 공연을 할지 말지 고민했는데, 이렇게 된 거, 한 번 추진해 보겠습니다!" 제4회 '히든 스테이지' 심사는 배순탁, 김도헌, 정민재 대중음악평론가가 맡았다. 심사는 음악적 완성도와 가사 표현력 및 메시지, 가창력과 무대 표현력을 중점으로 진행됐다. 그 결과, 문화체육관광부 장관상인 대상(500만원)은 심각한 개구리가 수상했다. 이어 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만원)은 윤태경, 우수상(200만원)은 김은찬 밴드, 루키상(200만원)은 신직선에게 돌아갔다. alice09@newspim.com 2026-10-07 17:15

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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